عاجلتشلسي يحرز لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه

توج تشلسي الإنجليزي بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه، وذلك بعدما حسم النهائي الإنجليزي البحت الثالث في تاريخ المسابقة، بفوزه على مانشستر سيتي 1-صفر، السبت، على ملعب “دراغاو” في مدينة بورتو البرتغالية.

وأحرز تشلسي اللقب الثاني الليلة بعد الذي أحرزه في عام 2012، وحرم مانشستر سيتي من لقب لم يحرزه على مدار تاريخه.

وسجل هدف المباراة الوحيد الألماني كاي هافيرتس في الدقيقة 42 من الشوط الأول من المباراة.

وكان من المفترض أن تقام المباراة النهائية في إسطنبول، لكنها نُقلت إلى مدينة بورتو بسبب حظر السفر بين إنجلترا وتركيا في إطار قيود فيروس كورونا.

وخلافا لنهائي العام الماضي الذي أقيم في لشبونة خلف أبواب موصدة، أقيم نهائي السبت أمام الجماهير التي حدد عددها بـ16500 شخص.

وأحرز تشلسي اللقب الثاني الليلة بعد الذي أحرزه في عام 2012، وحرم مانشستر سيتي من لقب لم يحرزه على مدار تاريخه.

وسجل هدف المباراة الوحيد الألماني كاي هافيرتس في الدقيقة 42 من الشوط الأول من المباراة.

وكان من المفترض أن تقام المباراة النهائية في إسطنبول، لكنها نُقلت إلى مدينة بورتو بسبب حظر السفر بين إنجلترا وتركيا في إطار قيود فيروس كورونا.

وخلافا لنهائي العام الماضي الذي أقيم في لشبونة خلف أبواب موصدة، أقيم نهائي السبت أمام الجماهير التي حدد عددها بـ16500 شخص.