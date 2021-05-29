دوليات

مالي.. إعلان غويتا قائد الانقلاب رئيسا مؤقتا للبلاد

منذ ساعتين
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أعلنت المحكمة الدستورية في مالي الكولونيل أسيمي غويتا الذي قاد انقلابا عسكريا هذا الأسبوع رئيسا مؤقتا جديدا للبلاد.

وأصبح غويتا نائبا للرئيس خلال فترة انتقال مالي إلى الديمقراطية بعد أن قاد الانقلاب الذي أطاح بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا في أغسطس الماضي.

وأمر غويتا يوم الاثنين باعتقال الرئيس باه نداو ورئيس الوزراء مختار عوان.

واستقال الاثنان يوم الأربعاء أثناء وجودهما قيد الاعتقال وتم إطلاق سراحهما فيما بعد.

وقالت المحكمة إنه يجب أن يشغل غويتا الفراغ الذي خلفته استقالة نداو “لقيادة العملية الانتقالية إلى نهايتها” وحمل لقب “رئيس المرحلة الانتقالية، رئيس الدولة”.

وأصبح غويتا نائبا للرئيس خلال فترة انتقال مالي إلى الديمقراطية بعد أن قاد الانقلاب الذي أطاح بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا في أغسطس الماضي.

وأمر غويتا يوم الاثنين باعتقال الرئيس باه نداو ورئيس الوزراء مختار عوان.

واستقال الاثنان يوم الأربعاء أثناء وجودهما قيد الاعتقال وتم إطلاق سراحهما فيما بعد.

وقالت المحكمة إنه يجب أن يشغل غويتا الفراغ الذي خلفته استقالة نداو “لقيادة العملية الانتقالية إلى نهايتها” وحمل لقب “رئيس المرحلة الانتقالية، رئيس الدولة”.

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