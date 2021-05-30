الخنفور بإيجاد بديل لتطبيق كويت مسافر بعد تزايد المشاكل التقنية للتطبيق

30 مايو 2021 | | طالب رئيس لجنة الشؤون الصحية النائب سعد الخنفور وزارة الصحة و(الطيران المدني) بإيجاد بديل لتطبيق كويت مسافر بعد الكم الهائل من المشاكل التقنية التي عانى ويعاني منها المواطنين حاليا في مطارات العالم بسبب مشاكل التطبيق وأهمها سقوط نظام التطبيق وعدم الرد على الاستفسارات وعدم قدرة المواطنين في الخارج على تحديثه أو تحميل التطبيق على هواتفهم.

وأضاف الخنفور إن محاولة ربط عودة المواطن لبلده بتحميل تطبيق يعاني من مشاكل جمة أمر غير مقبول كما أن اخطاء الوزرات لا يجب أن يتحملها المواطن، وعليه لا بد من تصحيح هذا الخطأ وإلغاء قرارات (الطيران المدني) التي ألزمت المواطنين بتحميل التطبيق.

واختتم الخنفور تصريحه قائلا ان المشاكل التي حدثت للمواطنين في الفترات الأخيرة كفيلة بإلغاء هذا النظام العقيم واستبداله بشهادة PCR حتى يصل إلى بلده ومن ثم اختيار طريق أو آلية منطقية لتطبيق الاشتراطات الصحية المطلوبة منه .(إع)