الشاهين : تقدمت بسؤالين بشأن أسباب تأخر الجرعة الثانية من عقار (أكسفورد) وعدم فاعلية موقع (كويت مسافر)

30 مايو 2021 | | قال النائب أسامة الشاهين إنه توجه بسؤالين إلى وزير الصحة د. باسل الحمود في شأن تأخر وصول الجرعة الثانية من عقار (اكسفورد)، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي في شأن موقع (كويت مسافر).

وأوضح الشاهين في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، إن السؤالين يتناولان موضوعين ثارت حولهما التساؤلات والشكاوى والشبهات من دون رد رسمي من الحكومة.

وبين أنه سأل وزير الصحة عن تأخر الجرعة الثانية من عقار (اكسفورد) رغم مرور الوقت المحدد لذلك، متسائلا عن أسباب التأخير.

وتساءل الشاهين عن عدم التعاقد المباشر واللجوء إلى وكيل محلي بشأن هذا العقار تحديدا وهل هذا الوكيل هو المتسبب بالتأخير وما أضرار ذلك على الواقع الصحي والوبائي في الكويت.

وأوضح أنه سأل وزير الدفاع كونه مسؤولاً عن الطيران المدني وعن موقع (كويت مسافر).

وبين أن هناك شكاوى عديدة ومتكررة من المواطنين العائدين للكويت من عدم فاعلية الموقع وإلزامهم بدفع رسوم إجراء فحص (البي سي آر) قبل ركوب الطائرة، وأن السعر الذي حددته وزارة الصحة هو الأعلى وليس الأدنى.

ورأى الشاهين أن هناك شبهة بأن هذا الموقع مصمم من الشركة ذاتها التي تقوم بجباية هذه الأموال، ما يشكل تضاربا في المصالح وغيابا للرقابة.(ع.إ)(أ.غ)