دوليات

الشرطة الأميركية: قتلى وجرحى بإطلاق نار على حشد بميامي

منذ ساعتين
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توفي شخصان وأصيب 20 آخرون، الأحد، جراء إطلاق نار وقع في مدينة ميامي بولاية فلوريدا، حسب ما ذكرت الشرطة الأميركية.

وأفادت تقارير إخبارية بأن ثلاثة مجهولين أطلقوا النار على حشد من الناس خلال حفل.

وقال مسؤول بشرطة ميامي لموقع “إن بي سي نيوز” إن الحادث “عمل مستهدف وجبان من أعمال العنف بالأسلحة النارية”.

 ويأتي هذا الحادث بعد 4 أيام من حادث إطلاق النار، الذي حدث في مقاطعة سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا، وأدى إلى مقتل 10 أشخاص.

وأفادت تقارير إخبارية بأن ثلاثة مجهولين أطلقوا النار على حشد من الناس خلال حفل.

وقال مسؤول بشرطة ميامي لموقع “إن بي سي نيوز” إن الحادث “عمل مستهدف وجبان من أعمال العنف بالأسلحة النارية”.

 ويأتي هذا الحادث بعد 4 أيام من حادث إطلاق النار، الذي حدث في مقاطعة سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا، وأدى إلى مقتل 10 أشخاص.

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