لتعزيز الوحدة.. لجنة الأخوة والإنسانية تلتقي الفيفا

ناقشت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، دور كرة القدم في تعزيز الوحدة البشرية، خلال اجتماع في مقر الفيفا في زيورخ.

وركز الاجتماع على عمل كلتا المنظمتين وناقش فرص التعاون والمبادرات التكميلية التي تهدف إلى تعزيز السلام والوحدة على المستوى العالمي.

وتهدف اللجنة العليا للأخوة الإنسانية لتحقيق الأهداف الواردة في وثيقة الأخوّة الإنسانية من أجل السلام والتعايش، والتي تم تشكيلها في أغسطس 2019 في ابوظبي.

وفي حديثه عن الاجتماع، قال القاضي محمد عبد السلام الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية: “أنا أؤمن إيمانا راسخا بقوة كرة القدم في خلق التضامن والوحدة بين جميع الناس ويلعب الفيفا دورا مهما في تعزيز القيم الإنسانية في جميع أنحاء العالم”.

ومن ناحيتها، قالت الأمينة العامة للفيفا، فاطمة سمورة: “يعرف الاتحاد الدولي أن كرة القدم تتمتع بقوة فريدة يمكنها أن تجمع الناس معا وتعزز وحدة أكبر. نحن ملتزمون باستخدام قوة كرة القدم والمنصة التي توفرها لإحداث تغيير إيجابي في حياة الناس “.

وشدد القاضي عبد السلام خلال الاجتماع على الفلسفات والمهام المتشابهة بين المنظمتين، كما شدد على الفرص التي توفرها بطولة كأس العالم 2022 للتعاون المحتمل بين الهيئتين في مجالات حقوق الإنسان والأخوة الإنسانية والمساواة والشمول.

كما التقى الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية مع رئيس الفيفا جياني إنفانتينو، الذي أعرب عن سعادته بلقاء القاضي عبد السلام، ودعمه لرسالة الوحدة الإنسانية التي تتماشى مع قيم الفيفا.

وركز الاجتماع على عمل كلتا المنظمتين وناقش فرص التعاون والمبادرات التكميلية التي تهدف إلى تعزيز السلام والوحدة على المستوى العالمي.

وتهدف اللجنة العليا للأخوة الإنسانية لتحقيق الأهداف الواردة في وثيقة الأخوّة الإنسانية من أجل السلام والتعايش، والتي تم تشكيلها في أغسطس 2019 في ابوظبي.

وفي حديثه عن الاجتماع، قال القاضي محمد عبد السلام الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية: “أنا أؤمن إيمانا راسخا بقوة كرة القدم في خلق التضامن والوحدة بين جميع الناس ويلعب الفيفا دورا مهما في تعزيز القيم الإنسانية في جميع أنحاء العالم”.

ومن ناحيتها، قالت الأمينة العامة للفيفا، فاطمة سمورة: “يعرف الاتحاد الدولي أن كرة القدم تتمتع بقوة فريدة يمكنها أن تجمع الناس معا وتعزز وحدة أكبر. نحن ملتزمون باستخدام قوة كرة القدم والمنصة التي توفرها لإحداث تغيير إيجابي في حياة الناس “.

وشدد القاضي عبد السلام خلال الاجتماع على الفلسفات والمهام المتشابهة بين المنظمتين، كما شدد على الفرص التي توفرها بطولة كأس العالم 2022 للتعاون المحتمل بين الهيئتين في مجالات حقوق الإنسان والأخوة الإنسانية والمساواة والشمول.

كما التقى الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية مع رئيس الفيفا جياني إنفانتينو، الذي أعرب عن سعادته بلقاء القاضي عبد السلام، ودعمه لرسالة الوحدة الإنسانية التي تتماشى مع قيم الفيفا.