محكمة مصرية تُنصف مرتضى منصور.. أول تعليق وترقب للعودة

أعلن الرئيس السابق لنادي الزمالك المصري، مرتضى منصور، حصوله على حكم من محكمة القضاء الإداري، بإلغاء قرار اللجنة الأولمبية الذي أوقفه من مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات.

وكانت اللجنة الأولمبية قد قررت في أكتوبر الماضي إيقاف مرتضى منصور، إبان رئاسته للزمالك، 4 سنوات، مع تغريمه 100 ألف جنيه.

وكتب منصور عبر صفحته على فيسبوك: “مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك الشرعي المنتخب يسجد شاكرا الله سبحانه وتعالى ويشكر جماهير الزمالك الوفية وأعضاء الجمعية العمومية المحترمين وقضاء مصر العظيم على الحكم الصادر اليوم بإلغاء قرار اللجنة الأولمبية بعزله أربعة سنوات “.

وأضاف “المحكمة أكدت أن قرار هشام حطب غير مشروع ويعتبر اعتداء على إرادة الجمعية العمومية التي انتخبته رئيسا للنادي. وأنه ليس من حق اللجنة الاولمبية إصدار هذا القرار المخالف للقانون والمواثيق الدولية”.

وأتم “وغدا سيقيم المستشار مرتضي منصور دعوي قضائية ضد هشام حطب ولجنته مطالبا منهم بتعويض 20 مليون جنيه عن الأضرار التي أصابته من قرارهم الانتقامي بعزله والذي ألغته محكمة القضاء الاداري اليوم” .

وكانت وزارة الرياضة قد قررت في نهاية نوفمبر الماضي إيقاف مجلس منصور للتحقيق في مخالفات مالية.

وكانت اللجنة الأولمبية قد قررت في أكتوبر الماضي إيقاف مرتضى منصور، إبان رئاسته للزمالك، 4 سنوات، مع تغريمه 100 ألف جنيه.

وكتب منصور عبر صفحته على فيسبوك: “مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك الشرعي المنتخب يسجد شاكرا الله سبحانه وتعالى ويشكر جماهير الزمالك الوفية وأعضاء الجمعية العمومية المحترمين وقضاء مصر العظيم على الحكم الصادر اليوم بإلغاء قرار اللجنة الأولمبية بعزله أربعة سنوات “.

وأضاف “المحكمة أكدت أن قرار هشام حطب غير مشروع ويعتبر اعتداء على إرادة الجمعية العمومية التي انتخبته رئيسا للنادي. وأنه ليس من حق اللجنة الاولمبية إصدار هذا القرار المخالف للقانون والمواثيق الدولية”.

وأتم “وغدا سيقيم المستشار مرتضي منصور دعوي قضائية ضد هشام حطب ولجنته مطالبا منهم بتعويض 20 مليون جنيه عن الأضرار التي أصابته من قرارهم الانتقامي بعزله والذي ألغته محكمة القضاء الاداري اليوم” .

وكانت وزارة الرياضة قد قررت في نهاية نوفمبر الماضي إيقاف مجلس منصور للتحقيق في مخالفات مالية.