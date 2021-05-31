“الأخوة الإنسانية” تدعم مبادرة لتوفير اللقاحات للفقراء

أعلن الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية المستشار محمد عبد السلام، مساندة مبادرة “كوفاكس”، التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية لضمان وصول اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد إلى الجميع خاصة المجتمعات الفقيرة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عُقد في جنيف وجمع عبد السلام، مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس؛ لمناقشة سبل التعاون المشترك في الحملة العالمية الرامية للتوزيع العادل للقاحات فيروس كورونا المستجد على صعيدي التوزيع والإنتاج.

وشدد الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية على أن التضامن مع مبادرة كوفاكس يمثل أحد أهم أهداف اللجنة والتي تؤكدها وثيقة الأخوة الإنسانية التي وقعها شيخ الأزهر أحمد الطیب، مع بابا الكنیسـة الكاثولیكیة البابا فرنسیس عام 2019 في أبوظبي.

ووصف عبدالسلام اللقاء بـ”المهم والفعّال”، مؤكدًا الاتفاق على تنسيق الجهود في مواجهة جائحة كورونا، وتفعيل شراكة حقيقية بين منظمة الصحة واللجنة العليا للأخوة الإنسانية للمساهمة في ضمان توزيع عادل للقاح فيروس كورونا يشمل الفقراء واللاجئين.

وأوضح أن هناك فجوة كبيرة في توزيع اللقاحات بين المجتمعات الفقيرة والمعدل العالمي للتوزيع، وأن على البشرية أن تتخطى هذه الفجوة بالتضامن الإنساني وعدم التمييز.

بدوره، أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أهمية وثيقة الأخوة الإنسانية التي تدعو إلى تقديم العون لكل إنسان لا سيما الضعفاء منهم والأشخاص الأكثر حاجة وعوزا، مشيدا بمبادرة اللجنة العليا للأخوة الإنسانية دعم مبادرة كوفاكس ودعوتها إلى ضرورة العمل على ضمان التوزيع العادل للقاح فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عُقد في جنيف وجمع عبد السلام، مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس؛ لمناقشة سبل التعاون المشترك في الحملة العالمية الرامية للتوزيع العادل للقاحات فيروس كورونا المستجد على صعيدي التوزيع والإنتاج.

وشدد الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية على أن التضامن مع مبادرة كوفاكس يمثل أحد أهم أهداف اللجنة والتي تؤكدها وثيقة الأخوة الإنسانية التي وقعها شيخ الأزهر أحمد الطیب، مع بابا الكنیسـة الكاثولیكیة البابا فرنسیس عام 2019 في أبوظبي.

ووصف عبدالسلام اللقاء بـ”المهم والفعّال”، مؤكدًا الاتفاق على تنسيق الجهود في مواجهة جائحة كورونا، وتفعيل شراكة حقيقية بين منظمة الصحة واللجنة العليا للأخوة الإنسانية للمساهمة في ضمان توزيع عادل للقاح فيروس كورونا يشمل الفقراء واللاجئين.

وأوضح أن هناك فجوة كبيرة في توزيع اللقاحات بين المجتمعات الفقيرة والمعدل العالمي للتوزيع، وأن على البشرية أن تتخطى هذه الفجوة بالتضامن الإنساني وعدم التمييز.

بدوره، أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أهمية وثيقة الأخوة الإنسانية التي تدعو إلى تقديم العون لكل إنسان لا سيما الضعفاء منهم والأشخاص الأكثر حاجة وعوزا، مشيدا بمبادرة اللجنة العليا للأخوة الإنسانية دعم مبادرة كوفاكس ودعوتها إلى ضرورة العمل على ضمان التوزيع العادل للقاح فيروس كورونا المستجد.