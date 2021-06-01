رياضة

برشلونة يضم إريك غارسيا

منذ 19 دقيقة
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أعلن برشلونة، يوم الثلاثاء، عن تعاقده مع المدافع الشاب إريك غارسيا، ليعود اللاعب إلى ناديه السابق الذي رحل عنه عام 2017 وعمره 16 عاما.

وكشف النادي الكتالوني أن عقد غارسيا يمتد لخمس سنوات، وسيبدأ في الأول من يوليو المقبل بعد انتهاء عقده مع السيتي.

وذكر برشلونة أن الشرط الجزائي في عقد اللاعب 400 مليون يورو (490 مليون دولار).

 

ينضم غارسيا إلى سيرجيو أغويرو في مغادرة السيتي بعد أيام من خسارة الفريق نهائي دوري أبطال أوروبا للانضمام إلى برشلونة – المتعثر ماليا – في صفقة انتقال حر.

سينضم غارسيا أولاً إلى تشكيلة المنتخب الإسباني في بطولة أمم أوروبا.

 

 

وكشف النادي الكتالوني أن عقد غارسيا يمتد لخمس سنوات، وسيبدأ في الأول من يوليو المقبل بعد انتهاء عقده مع السيتي.

وذكر برشلونة أن الشرط الجزائي في عقد اللاعب 400 مليون يورو (490 مليون دولار).

 

ينضم غارسيا إلى سيرجيو أغويرو في مغادرة السيتي بعد أيام من خسارة الفريق نهائي دوري أبطال أوروبا للانضمام إلى برشلونة – المتعثر ماليا – في صفقة انتقال حر.

سينضم غارسيا أولاً إلى تشكيلة المنتخب الإسباني في بطولة أمم أوروبا.

 

 

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