ضربة للتشيلي قبل لقاء الأرجنتين.. كورونا يدخل فيدال المشفى

يتلقى الدولي التشيلي أرتورو فيدال لاعب خط وسط إنتر ميلان بطل إيطاليا، العلاج في المستشفى، إثر إصابته بفيروس كورونا، وفق ما أعلن منتخب بلاده، ما سيحرمه من المشاركة ضد الأرجنتين في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وجاء في بيان على الموقع الرسمي للمنتخب التشيلي الاثنين: “أكد الفريق الطبي للمنتخب التشيلي أنه بناء على طلب اللاعب أرتورو فيدال، تم الإعلان عن تشخيص إصابته بفيروس كوفيد”.

وسبق للفريق الطبي أن أفاد بأن لاعب برشلونة الإسباني ويوفونتوس الإيطالي السابق لم يتدرب وتم فصله عن بقية الفريق لإصابته “بالحمى بسبب التهاب جاف في اللوزتين”، حسبما ذكرت “فرانس برس”.

لكن بيانا جديدا أشار إلى أن لاعب خط الوسط “نقل إلى المستشفى وعزل عن المجموعة لأكثر من 72 ساعة بسبب التهاب حاد في اللوزتين”، علما ان فحوصات الكشف عن كوفيد في الأيام الثلاثة الاخيرة جاءت سلبية.

وسيغيب بالتالي فيدال (34 عاما) الذي تلقى اللقاح المضاد للفيروس مع باقي زملائه في المنتخب الجمعة الماضي، عن المباراة المرتقبة ضد الارجنتين في أرض الأخيرة الخميس في سانتياغو دل إيسترو، ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022، وعن المواجهة الأخرى الأسبوع المقبل ضد ضيفته بوليفيا في العاصمة التشيلية سانتياغو.

وتسجل تشيلي قرابة ستة آلاف إصابة يوميا بفيروس كورونا في وقت يعاني القطاع الطبي لاحتواء الوباء، الذي أودى بحياة نحو 29 ألف شخص في البلاد من أصل مليون و300 ألف اصابة.

وجاء في بيان على الموقع الرسمي للمنتخب التشيلي الاثنين: “أكد الفريق الطبي للمنتخب التشيلي أنه بناء على طلب اللاعب أرتورو فيدال، تم الإعلان عن تشخيص إصابته بفيروس كوفيد”.

وسبق للفريق الطبي أن أفاد بأن لاعب برشلونة الإسباني ويوفونتوس الإيطالي السابق لم يتدرب وتم فصله عن بقية الفريق لإصابته “بالحمى بسبب التهاب جاف في اللوزتين”، حسبما ذكرت “فرانس برس”.

لكن بيانا جديدا أشار إلى أن لاعب خط الوسط “نقل إلى المستشفى وعزل عن المجموعة لأكثر من 72 ساعة بسبب التهاب حاد في اللوزتين”، علما ان فحوصات الكشف عن كوفيد في الأيام الثلاثة الاخيرة جاءت سلبية.

وسيغيب بالتالي فيدال (34 عاما) الذي تلقى اللقاح المضاد للفيروس مع باقي زملائه في المنتخب الجمعة الماضي، عن المباراة المرتقبة ضد الارجنتين في أرض الأخيرة الخميس في سانتياغو دل إيسترو، ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022، وعن المواجهة الأخرى الأسبوع المقبل ضد ضيفته بوليفيا في العاصمة التشيلية سانتياغو.

وتسجل تشيلي قرابة ستة آلاف إصابة يوميا بفيروس كورونا في وقت يعاني القطاع الطبي لاحتواء الوباء، الذي أودى بحياة نحو 29 ألف شخص في البلاد من أصل مليون و300 ألف اصابة.