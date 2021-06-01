لينزي غراهام: واشنطن ستدعم إسرائيل لتجديد القبة الحديدية

قال عضو كبير في مجلس الشيوخ الأميركي إنه يتوقع أن توافق واشنطن بسرعة على منح إسرائيل ما يصل إلى مليار دولار لتجديد منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية للدفاع الصاروخي في أعقاب الاشتباكات مع حركة حماس في مايو.

وقال السناتور لينزي غراهام للصحفيين في القدس “سيكون هناك طلب (بمبلغ) مليار دولار وسيقدمه إلى البنتاغون (وزارة الدفاع الأميركية) هذا الأسبوع وزير الدفاع (الإسرائيلي) لتجديد القبة الحديدية، وأشياء أخرى قليلة، لتحديث (هذه) المنظومة”.

واجتمع غراهام، وهو جمهوري بارز في لجنة الاعتمادات بمجلس الشيوخ، مع كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع بيني غانتس خلال زيارة لإسرائيل. وتشرف اللجنة على الإنفاق الخارجي بما في ذلك المساعدات العسكرية للدول الأجنبية.

وقال غراهام إن القبة الحديدية أنقذت آلاف الأرواح خلال الهجمات الصاروخية الشهر الماضي وتوقع أن يجد الطلب الإسرائيلي قبولا لدى كل من الرئيس جو بايدن والكونغرس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون بفارق ضئيل.

وقال غراهام “كانت هناك خلافات كثيرة حول الاشتباك الأخير بين حماس ودولة إسرائيل في الولايات المتحدة لكنني هنا لأقول لكم إن هناك دعما واسعا وعريضا لإسرائيل في الحزب الديمقراطي”.

وقال بايدن إنه سيجدد القبة الحديدية التي ساعدت إسرائيل في صد معظم الصواريخ التي أُطلقت من غزة صوبها خلال الصراع وعددها 4300 صاروخ.

وبدأ وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس يوم 21 مايو بعد قتال دام 11 يوما وكان هو الأعنف بين إسرائيل والفلسطينيين منذ سنوات وأسفر عن مقتل 250 شخصا من بينهم 13 إسرائيليا فقط.

وأثار رد إسرائيل العنيف انتقادات من قبل بعض الديمقراطيين لكن إسرائيل تتمتع عموما بدعم قوي من كلا الحزبين في الولايات المتحدة. ويوافق الكونغرس روتينيا على مبالغ كبيرة من التمويل العسكري لدولة تعتبر شريكا قويا للولايات المتحدة في منطقة غير مستقرة.

وسيجتمع وزير الدفاع الإسرائيلي مع وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن ومستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان يوم الخميس في واشنطن لمناقشة قضايا تشمل إيران والمساعدات العسكرية.

وقال السناتور لينزي غراهام للصحفيين في القدس “سيكون هناك طلب (بمبلغ) مليار دولار وسيقدمه إلى البنتاغون (وزارة الدفاع الأميركية) هذا الأسبوع وزير الدفاع (الإسرائيلي) لتجديد القبة الحديدية، وأشياء أخرى قليلة، لتحديث (هذه) المنظومة”.

واجتمع غراهام، وهو جمهوري بارز في لجنة الاعتمادات بمجلس الشيوخ، مع كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع بيني غانتس خلال زيارة لإسرائيل. وتشرف اللجنة على الإنفاق الخارجي بما في ذلك المساعدات العسكرية للدول الأجنبية.

وقال غراهام إن القبة الحديدية أنقذت آلاف الأرواح خلال الهجمات الصاروخية الشهر الماضي وتوقع أن يجد الطلب الإسرائيلي قبولا لدى كل من الرئيس جو بايدن والكونغرس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون بفارق ضئيل.

وقال غراهام “كانت هناك خلافات كثيرة حول الاشتباك الأخير بين حماس ودولة إسرائيل في الولايات المتحدة لكنني هنا لأقول لكم إن هناك دعما واسعا وعريضا لإسرائيل في الحزب الديمقراطي”.

وقال بايدن إنه سيجدد القبة الحديدية التي ساعدت إسرائيل في صد معظم الصواريخ التي أُطلقت من غزة صوبها خلال الصراع وعددها 4300 صاروخ.

وبدأ وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس يوم 21 مايو بعد قتال دام 11 يوما وكان هو الأعنف بين إسرائيل والفلسطينيين منذ سنوات وأسفر عن مقتل 250 شخصا من بينهم 13 إسرائيليا فقط.

وأثار رد إسرائيل العنيف انتقادات من قبل بعض الديمقراطيين لكن إسرائيل تتمتع عموما بدعم قوي من كلا الحزبين في الولايات المتحدة. ويوافق الكونغرس روتينيا على مبالغ كبيرة من التمويل العسكري لدولة تعتبر شريكا قويا للولايات المتحدة في منطقة غير مستقرة.

وسيجتمع وزير الدفاع الإسرائيلي مع وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن ومستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان يوم الخميس في واشنطن لمناقشة قضايا تشمل إيران والمساعدات العسكرية.