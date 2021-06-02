دوليات

اندلاع حريق بسفينة تدريب تابعة للبحرية الإيرانية

منذ 50 دقيقة
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ذكرت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية نقلا عن بيان للبحرية الإيرانية أن حريقا شب في سفينة تدريب تابعة لها بالقرب من مدخل الخليج، لكن جميع أفرادها تمكنوا من النزول بأمان.

ونقلت الوكالة عن البيان دون الخوض التفاصيل أن عمليات مكافحة الحريق مستمرة على متن السفينة التي كانت بالقرب من ميناء جاسك الإيراني الواقع على خليج عمان.

وفي العام الماضي، أصابت سفينة حربية إيرانية أخرى بصاروخ خلال مناورة، في حادث عرضي أدى إلى مقتل 19 بحارا وإصابة 15 آخرين.

ووقع الحادث أثناء تدريب في خليج عمان، وهو ممر مائي حساس يتصل بمضيق هرمز الذي يمر عبره نحو خمس نفط العالم. وتجري إيران تدريبات بانتظام في المنطقة.

 

ونقلت الوكالة عن البيان دون الخوض التفاصيل أن عمليات مكافحة الحريق مستمرة على متن السفينة التي كانت بالقرب من ميناء جاسك الإيراني الواقع على خليج عمان.

وفي العام الماضي، أصابت سفينة حربية إيرانية أخرى بصاروخ خلال مناورة، في حادث عرضي أدى إلى مقتل 19 بحارا وإصابة 15 آخرين.

ووقع الحادث أثناء تدريب في خليج عمان، وهو ممر مائي حساس يتصل بمضيق هرمز الذي يمر عبره نحو خمس نفط العالم. وتجري إيران تدريبات بانتظام في المنطقة.

 

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