“لن تعود”.. إغلاق مدونة ترامب بعد شهر على إطلاقها

أغلقت مدونة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، حيث كان يشارك بيانات مع مؤيديه بعد حظره من منصات التواصل الاجتماعي الكبرى مثل “تويتر” و”فيسبوك”.

وأطلق ترامب الموقع، الذي أسماه “من مكتب دونالد ترامب” الشهر الماضي، للتواصل مع المؤيدين.

ويسمح الموقع الآن للمستخدمين فقط بإرسال عناوين بريدهم الإلكتروني وأرقام هواتفهم للتسجيل للحصول على تحديثات من الرئيس السابق.

وفي تغريدة على تويتر، أكد كبير مساعدي ترامب، جيسون ميلر، أن المدونة “لن تعود”، واصفا إياها، في تصريحات لوسائل إعلام أميركية، بأنها “مساعدة للجهود الأوسع التي نبذلها ونعمل عليها”.

ولم يتضح على الفور ما هي الوسائل الأخرى التي قد يلجأ إليها ترامب للتواصل مع مؤيديه.

وحظر عدد كبير من منصات وسائل التواصل الاجتماعي، ترامب، في أعقاب أعمال الشغب في 6 يناير في مبنى الكونغرس الأميركي، بسبب مزاعمه غير المستندة إلى أي دليل بتزوير أصوات الناخبين على نطاق واسع في الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

وأعلن “فيسبوك”، الشهر الماضي، أن حظره حساب ترامب سيستمر، في أعقاب قرار صادر عن مجلس رقابته المستقل. لكن المجلس قال إن التعليق إلى أجل غير مسمى لم يكن مناسبا، ودعا الشركة إلى مراجعة القرار، وتقديم “استجابة متناسبة” في غضون ستة أشهر.

المدير المالي لشركة “تويتر”، نيد سيغال، أعلن في وقت سابق من هذا العام، أن حظر ترامب من منصة التواصل الاجتماعي دائم، حتى لو ترشح للرئاسة مرة أخرى في عام 2024.

وأشارت صحيفة “واشنطن بوست” إلى أن التفاعلات مع المنشورات على مدونة ترامب انخفضت بشكل كبير في الأسابيع التي تلت إطلاقها.وأفادت الصحيفة بأن إجمالي التفاعلات على وسائل التواصل الاجتماعي بلغ 159 ألف تفاعل في اليوم الأول للمدونة، لكنه في اليوم التالي إلى 30 ألفا، ولم يتجاوز 15 ألفا يوميا منذ تلك الذروة.

وأطلق ترامب الموقع، الذي أسماه “من مكتب دونالد ترامب” الشهر الماضي، للتواصل مع المؤيدين.

ويسمح الموقع الآن للمستخدمين فقط بإرسال عناوين بريدهم الإلكتروني وأرقام هواتفهم للتسجيل للحصول على تحديثات من الرئيس السابق.

وفي تغريدة على تويتر، أكد كبير مساعدي ترامب، جيسون ميلر، أن المدونة “لن تعود”، واصفا إياها، في تصريحات لوسائل إعلام أميركية، بأنها “مساعدة للجهود الأوسع التي نبذلها ونعمل عليها”.

ولم يتضح على الفور ما هي الوسائل الأخرى التي قد يلجأ إليها ترامب للتواصل مع مؤيديه.

وحظر عدد كبير من منصات وسائل التواصل الاجتماعي، ترامب، في أعقاب أعمال الشغب في 6 يناير في مبنى الكونغرس الأميركي، بسبب مزاعمه غير المستندة إلى أي دليل بتزوير أصوات الناخبين على نطاق واسع في الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

وأعلن “فيسبوك”، الشهر الماضي، أن حظره حساب ترامب سيستمر، في أعقاب قرار صادر عن مجلس رقابته المستقل. لكن المجلس قال إن التعليق إلى أجل غير مسمى لم يكن مناسبا، ودعا الشركة إلى مراجعة القرار، وتقديم “استجابة متناسبة” في غضون ستة أشهر.

المدير المالي لشركة “تويتر”، نيد سيغال، أعلن في وقت سابق من هذا العام، أن حظر ترامب من منصة التواصل الاجتماعي دائم، حتى لو ترشح للرئاسة مرة أخرى في عام 2024.

وأشارت صحيفة “واشنطن بوست” إلى أن التفاعلات مع المنشورات على مدونة ترامب انخفضت بشكل كبير في الأسابيع التي تلت إطلاقها.وأفادت الصحيفة بأن إجمالي التفاعلات على وسائل التواصل الاجتماعي بلغ 159 ألف تفاعل في اليوم الأول للمدونة، لكنه في اليوم التالي إلى 30 ألفا، ولم يتجاوز 15 ألفا يوميا منذ تلك الذروة.