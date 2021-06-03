ألمانيا تمنع خطوط طيران روسية من استخدام مجالها الجوي

قال مسؤولون ألمان إن ألمانيا رفضت السماح لشركات الطيران الروسية باستخدام مجالها الجوي، بعد رفض موسكو السماح برحلة لشركة لوفتهانزا إلى روسيا.

ذكرت وزارة النقل الألمانية، في بيان، إن القرار استند إلى ممارسة الموافقة المتبادلة على الرحلات الجوية، وأثر على رحلات الترانزيت بين شركة إيروفلوت وشركة النقل الاقتصادي (إس 7).

يأتي القرار المتبادل وسط تصاعد التوتر بين روسيا والاتحاد الأوروبي بشأن دعم موسكو لبيلاروسيا.

فرضت الكتلة المكونة من 27 دولة والولايات المتحدة الأسبوع الماضي عقوبات جديدة على بيلاروسيا بعد أن حولت السلطات هناك مسار رحلة دولية لاعتقال صحفي منشق.

وتأتي العقوبات على رأس تلك التي فُرضت بالفعل على المسؤولين البيلاروس، بمن فيهم الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، لتزويره الانتخابات وتضييق الخناق على الاحتجاجات العام الماضي.

قالت وزارة النقل الألمانية إن روسيا علقت “من جانب واحد” الاتفاقات الثنائية بشأن حركة الطيران بين البلدين في مارس 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا. وأضافت أنه تمت الموافقة على الرحلات الجوية منذ ذلك الحين بالمثل على أساس شهري.

وأضافت “بالنسبة لرحلات لوفتهانزا، لم يتم استلام الموافقة في الوقت المناسب من سلطة الترخيص الروسية (إف أيه تي أيه) لشهر يونيو، لذلك تم إلغاء رحلات الشركة- التي كانت مقررة في صباح 2 يونيو – مساء 1 يونيو.

كما ذكرت انه “بسبب ممارسة المعاملة بالمثل لم تقم هيئة الطيران الفيدرالية الألمانية بإصدار أي تصريح لرحلات طيران لشركات روسية طالما ان التصاريح لازالت عالقة على الجانب الروسي”.

وذكرت الوزارة انها والسفارة الألمانية في موسكو تجريان اتصالات مع سلطات الطيران الروسية.

وأضافت “فور ان نحصل على التصاريح الخاصة بلوفتهانزا من الجانب الروسي ستتم الموافقة أيضا على رحلات شركات الطيران الروسية”.

ذكرت وزارة النقل الألمانية، في بيان، إن القرار استند إلى ممارسة الموافقة المتبادلة على الرحلات الجوية، وأثر على رحلات الترانزيت بين شركة إيروفلوت وشركة النقل الاقتصادي (إس 7).

يأتي القرار المتبادل وسط تصاعد التوتر بين روسيا والاتحاد الأوروبي بشأن دعم موسكو لبيلاروسيا.

فرضت الكتلة المكونة من 27 دولة والولايات المتحدة الأسبوع الماضي عقوبات جديدة على بيلاروسيا بعد أن حولت السلطات هناك مسار رحلة دولية لاعتقال صحفي منشق.

وتأتي العقوبات على رأس تلك التي فُرضت بالفعل على المسؤولين البيلاروس، بمن فيهم الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، لتزويره الانتخابات وتضييق الخناق على الاحتجاجات العام الماضي.

قالت وزارة النقل الألمانية إن روسيا علقت “من جانب واحد” الاتفاقات الثنائية بشأن حركة الطيران بين البلدين في مارس 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا. وأضافت أنه تمت الموافقة على الرحلات الجوية منذ ذلك الحين بالمثل على أساس شهري.

وأضافت “بالنسبة لرحلات لوفتهانزا، لم يتم استلام الموافقة في الوقت المناسب من سلطة الترخيص الروسية (إف أيه تي أيه) لشهر يونيو، لذلك تم إلغاء رحلات الشركة- التي كانت مقررة في صباح 2 يونيو – مساء 1 يونيو.

كما ذكرت انه “بسبب ممارسة المعاملة بالمثل لم تقم هيئة الطيران الفيدرالية الألمانية بإصدار أي تصريح لرحلات طيران لشركات روسية طالما ان التصاريح لازالت عالقة على الجانب الروسي”.

وذكرت الوزارة انها والسفارة الألمانية في موسكو تجريان اتصالات مع سلطات الطيران الروسية.

وأضافت “فور ان نحصل على التصاريح الخاصة بلوفتهانزا من الجانب الروسي ستتم الموافقة أيضا على رحلات شركات الطيران الروسية”.