“التحفظ على أموال محمد رمضان”.. البنك يصدر بيانا توضيحيا

أصدر البنك التجاري الدولي بيانا توضيحيا، الخميس، بخصوص تحفظ السلطات القضائية المصرية المختصة على أموال الفنان محمد رمضان.

ونشر الفنان محمد رمضان على وسائل التواصل الاجتماعي فيديو، قال فيه إنه تم التحفظ على أمواله من جانب الدولة بشكل عام دون أية توضيحات.

وقال البنك التجاري الدولي في بيان نشره على حسابه في فيسبوك: “بالإشارة إلى ما ورد في بعض مواقع التواصل الاجتماعي والتزاما بالسرية المصرفية المنصوص عليها في التشريعات المنظمة للعمل المصرفي؛ بعدم الإفصاح عن معلومات تخص حساب عميل أو تعاملاته، يود البنك التجاري الدولي التنويه على أنه عند استلام حجوز قضائية من المحكمة أو غيرها من الجهات المصرح لها قانونا بالحجز على أرصدة العملاء، فإن إجراءات العمل بالبنك توجب إبلاغ العميل بذلك”.

وأضاف: “كما يؤكد البنك أنه لا يتم الحجز على حساب عميل أو منعه من التصرف فيه إلا بأمر أو حكم قضائي من جهة قضائية”.

وقال مصدران أحدهما قضائي والآخر مصرفي لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن ما حدث بالضبط هو أنه “تم الحجز على مبلغ 6 ملايين جنيه من حساب رمضان، تنفيذا لحكم قضائي بإلزامه بالتعويض لصالح الطيار الراحل أشرف أبو اليسر”.

وحسب المصدران فإن القرار ليس تحفظأ أو تجميدا لأموال رمضان من جانب الدولة، كما أوحى في الفيديو الخاص به، لكنه متعلق بتنفيذ حكم صادر من القضاء لصالح الطيار الراحل، الذي اتهم رمضان بالإضرار به ماديا ومعنويا وتدمير حياته، وتسبب في فصله من وظيفته بعدما نشر تسجيلا له يقود الطائرة بدلا من الطيار الراحل.

وشدد المصدر القضائي على أن النيابة العامة لم تصدر مثل هذا القرار، بل فقط تشرف على تنفيذه.

من جانبه، قال المصدر المصرفي إن هناك حكما تعويضا آخر ضد رمضان بمبلغ يتخطى 20 مليون جنيه، لكنه ليس نهائيا، وقد تُقدر السلطات الحجز على المبلغ إداريا بشكل احترازي في هذه الحالة.

ونشر الفنان محمد رمضان على وسائل التواصل الاجتماعي فيديو، قال فيه إنه تم التحفظ على أمواله من جانب الدولة بشكل عام دون أية توضيحات.

وقال البنك التجاري الدولي في بيان نشره على حسابه في فيسبوك: “بالإشارة إلى ما ورد في بعض مواقع التواصل الاجتماعي والتزاما بالسرية المصرفية المنصوص عليها في التشريعات المنظمة للعمل المصرفي؛ بعدم الإفصاح عن معلومات تخص حساب عميل أو تعاملاته، يود البنك التجاري الدولي التنويه على أنه عند استلام حجوز قضائية من المحكمة أو غيرها من الجهات المصرح لها قانونا بالحجز على أرصدة العملاء، فإن إجراءات العمل بالبنك توجب إبلاغ العميل بذلك”.

وأضاف: “كما يؤكد البنك أنه لا يتم الحجز على حساب عميل أو منعه من التصرف فيه إلا بأمر أو حكم قضائي من جهة قضائية”.

وقال مصدران أحدهما قضائي والآخر مصرفي لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن ما حدث بالضبط هو أنه “تم الحجز على مبلغ 6 ملايين جنيه من حساب رمضان، تنفيذا لحكم قضائي بإلزامه بالتعويض لصالح الطيار الراحل أشرف أبو اليسر”.

وحسب المصدران فإن القرار ليس تحفظأ أو تجميدا لأموال رمضان من جانب الدولة، كما أوحى في الفيديو الخاص به، لكنه متعلق بتنفيذ حكم صادر من القضاء لصالح الطيار الراحل، الذي اتهم رمضان بالإضرار به ماديا ومعنويا وتدمير حياته، وتسبب في فصله من وظيفته بعدما نشر تسجيلا له يقود الطائرة بدلا من الطيار الراحل.

وشدد المصدر القضائي على أن النيابة العامة لم تصدر مثل هذا القرار، بل فقط تشرف على تنفيذه.

من جانبه، قال المصدر المصرفي إن هناك حكما تعويضا آخر ضد رمضان بمبلغ يتخطى 20 مليون جنيه، لكنه ليس نهائيا، وقد تُقدر السلطات الحجز على المبلغ إداريا بشكل احترازي في هذه الحالة.