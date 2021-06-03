“مستورة”.. أول تعليق من محمد رمضان بعد التحفظ على أمواله

كشف الفنان المصري محمد رمضان في منشور على حسابه الرسمي في “إنستغرام”، تحفظ أحد البنوك على أمواله كاملة.

وأشار رمضان في مقطع الفيديو إلى تلقيه اتصالا من أحد البنوك يفيد بتحفظ الدولة على أمواله.

وقال النجم المثير للجدل، إن البنك أعلمه بالتحفظ على أمواله كيلا يقع في موقف محرج، إن استخدم بطاقته البنكية.

وردّ رمضان وفق ما ذكر في الفيديو على المكالمة قائلا: “أنا وفلوسي وبيوتي ولحم كتافي ملك بلدي وأهل بلدي”.

وأضاف أن “الشعبيين والفلاحيين والصعايدة قد ما يحطوا في بيوتهم قد ما يحطوا في البنك… مستورة”.

وأشار رمضان في مقطع الفيديو إلى تلقيه اتصالا من أحد البنوك يفيد بتحفظ الدولة على أمواله.

وقال النجم المثير للجدل، إن البنك أعلمه بالتحفظ على أمواله كيلا يقع في موقف محرج، إن استخدم بطاقته البنكية.

وردّ رمضان وفق ما ذكر في الفيديو على المكالمة قائلا: “أنا وفلوسي وبيوتي ولحم كتافي ملك بلدي وأهل بلدي”.

وأضاف أن “الشعبيين والفلاحيين والصعايدة قد ما يحطوا في بيوتهم قد ما يحطوا في البنك… مستورة”.