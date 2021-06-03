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مصر.. وفاة الفنانة المعتزلة تحية حافظ

منذ 21 دقيقة
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توفيت الفنانة المصرية المعتزلة تحية حافظ، الخميس، بعد صراع مع المرض، وفق ما أعلنت الفنانة عفاف مصطفى.

ونشرت عفاف مصطفى، صورة للفنانة تحية حافظ، عبر حسابها على فيسبوك، معلقة عليها بالقول: “رحلت الفنانة تحية حافظ.. بعد معاناة مع مرض المرارة.. هي والدة فرح إسماعيل كتكت، وابنة الفنانة الراحلة هدى زكي”.

وولدت حافظ في عائلة فنية، فهي ابنة الكاتب صلاح الدين حافظ، والفنانة هدى زكي، وحفيدة الممثل زكي إبراهيم.

وشاركت الفنانة الراحلة في العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية، مثل الجزء الثالث من “ليالي الحلمية”، و”أرابيسك”، و”سأكتب اسمك فوق الرمال”، و”سرقوا أم علي”، و”امرأة وظل رجل”.

واعتزلت حافظ الفن عام 1998، وكان آخر أعمالها مسلسل “المسداوية” من تأليف محمد جلال، وإخراج أحمد النحاس.

ونشرت عفاف مصطفى، صورة للفنانة تحية حافظ، عبر حسابها على فيسبوك، معلقة عليها بالقول: “رحلت الفنانة تحية حافظ.. بعد معاناة مع مرض المرارة.. هي والدة فرح إسماعيل كتكت، وابنة الفنانة الراحلة هدى زكي”.

وولدت حافظ في عائلة فنية، فهي ابنة الكاتب صلاح الدين حافظ، والفنانة هدى زكي، وحفيدة الممثل زكي إبراهيم.

وشاركت الفنانة الراحلة في العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية، مثل الجزء الثالث من “ليالي الحلمية”، و”أرابيسك”، و”سأكتب اسمك فوق الرمال”، و”سرقوا أم علي”، و”امرأة وظل رجل”.

واعتزلت حافظ الفن عام 1998، وكان آخر أعمالها مسلسل “المسداوية” من تأليف محمد جلال، وإخراج أحمد النحاس.

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