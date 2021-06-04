بنادق ورحلات ونقود.. ولاية أميركية تقدم حوافز لمتلقي اللقاح

أعلن حاكم ولاية وست فيرجينيا، الجمهوري جيم جاستيس، عن برنامج جديد لتحفيز المقيمين بالولاية على الحصول على التطعيم المضاد لكوفيد-19.

وستتاح لمن يتلقون اللقاح فرصة الفوز بجوائز من بينها، بنادق صيد متنوعة، وشاحنات مصممة خصيصا، إضافة إلى رحلات سياحية في حدائق الولاية، ورخص صيد مدى الحياة.

وسيتم سحب أسماء الفائزين بالجوائز بين 20 يونيو و4 أغسطس.

وخلال سحب يوم 20 يونيو، سيفوز شخص واحد بمليون دولار، كما ستقدم الولاية منحتين دراسيتين كاملتين للطلاب المؤهلين، الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و25 سنة، وستمنح أيضا جائزة أسبوعية قدرها مليون دولار على مدار خمسة أسابيع متتالية.

وفي يوم 4 أغسطس، سيفوز شخص واحد بجائزة كبرى قدرها 1.58 مليون دولار، وسيفوز شخص آخر بمبلغ 588 ألف دولار.

وسيحتاج الأفراد الذين تم تطعيمهم بالكامل، إلى تسجيل أسمائهم للمشاركة بالسحب على الجوائز.

وأعلن جاستيس الأسبوع الماضي، أن الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و35 عاما مؤهلون للحصول على سند إدخار أو بطاقة هدايا بقيمة 100 دولار من خلال حكومة الولاية عندما يتم تطعيمهم.

وتشير تقارير قسم الصحة في ولاية وست فرجينيا إلى أن ما يقرب من 51 بالمئة من سكانها تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح، وأن 40 بالمئة تقريبا تلقوا اللقاح الكامل. ويأمل جاستيس أن تؤدي الحوافز الجديدة إلى زيادة هذه الأرقام.

وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، قبل يومين، “شهر عمل” لحث المزيد من الناس على تلقي التطعيمات قبل عطلة الرابع من يوليو.

وأعلن البيت الأبيض عن حوافز، بينها رعاية الأطفال وتذاكر لحضور مباريات، وذلك في محاولة لتحقيق هدف بايدن المتمثل بتطعيم 70 بالمئة على الأقل من البالغين الأميركيين بحلول الشهر المقبل.

وستتاح لمن يتلقون اللقاح فرصة الفوز بجوائز من بينها، بنادق صيد متنوعة، وشاحنات مصممة خصيصا، إضافة إلى رحلات سياحية في حدائق الولاية، ورخص صيد مدى الحياة.

وسيتم سحب أسماء الفائزين بالجوائز بين 20 يونيو و4 أغسطس.

وخلال سحب يوم 20 يونيو، سيفوز شخص واحد بمليون دولار، كما ستقدم الولاية منحتين دراسيتين كاملتين للطلاب المؤهلين، الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و25 سنة، وستمنح أيضا جائزة أسبوعية قدرها مليون دولار على مدار خمسة أسابيع متتالية.

وفي يوم 4 أغسطس، سيفوز شخص واحد بجائزة كبرى قدرها 1.58 مليون دولار، وسيفوز شخص آخر بمبلغ 588 ألف دولار.

وسيحتاج الأفراد الذين تم تطعيمهم بالكامل، إلى تسجيل أسمائهم للمشاركة بالسحب على الجوائز.

وأعلن جاستيس الأسبوع الماضي، أن الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و35 عاما مؤهلون للحصول على سند إدخار أو بطاقة هدايا بقيمة 100 دولار من خلال حكومة الولاية عندما يتم تطعيمهم.

وتشير تقارير قسم الصحة في ولاية وست فرجينيا إلى أن ما يقرب من 51 بالمئة من سكانها تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح، وأن 40 بالمئة تقريبا تلقوا اللقاح الكامل. ويأمل جاستيس أن تؤدي الحوافز الجديدة إلى زيادة هذه الأرقام.

وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، قبل يومين، “شهر عمل” لحث المزيد من الناس على تلقي التطعيمات قبل عطلة الرابع من يوليو.

وأعلن البيت الأبيض عن حوافز، بينها رعاية الأطفال وتذاكر لحضور مباريات، وذلك في محاولة لتحقيق هدف بايدن المتمثل بتطعيم 70 بالمئة على الأقل من البالغين الأميركيين بحلول الشهر المقبل.