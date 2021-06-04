ظل يتبع الـ”جي بي إس”.. والنتيجة لم تخطر على البال

وُجد نظام التموضع العالمي الذي يرمز له بـ”جي بي” أس”، لكي يدل الناس على الطريق ويغنيهم عن الأخطاء والكوارث.

لكن ذلك لم يكن الحال بالنسبة إلى سائق أميركي في ولاية ماساتشوستس.

وفي التفاصيل، فقد استار السائق بصورة خاطئة بناء على معطيات “جي بي أس” التي أوقعته في نهاية المطاف في حفرة بملعب غولف، كادت تؤدي إلى وقوع كارثة.

وكان الرجل يقود سيارة دفع رباعي سوداء اللون وأوصل أصدقائه إلى وجهاتهم عند الثانية فجرا، ولأنه لا يعرف الطريق مع الظلام، استعان بنظام “جي بي أس”.

وعلى بعد عدة كيلومترات من مدينة بوسطن، عاصمة الولاية، اجتازت السيارة بوابة نادي الغولف، حتى سقوطه في الحفرة.

واتصل بالشرطة قائلا إنه عالق داخل السيارة في نادي الغولف، مشيرا إلى أنه ضل طريقه بسبب اعتماد على “جي بي إس”.

وقالت الشرطة إن الرجل لا يبدو مخمورا ولا يواجه أي تهم، وتمت إزالة سيارات الدفع الرباعي من مكان المكان.

وذكر ضابط في الشرطة الأميركية: “اعتقد أن المغزى في القصة هو أنه إذا كنت تستخدم أحد تطبيقات “جي بي إس”، فعليك أن تبقي عينيك على الطريق، فهي لن تكذب عليك”.

لكن ذلك لم يكن الحال بالنسبة إلى سائق أميركي في ولاية ماساتشوستس.

وفي التفاصيل، فقد استار السائق بصورة خاطئة بناء على معطيات “جي بي أس” التي أوقعته في نهاية المطاف في حفرة بملعب غولف، كادت تؤدي إلى وقوع كارثة.

وكان الرجل يقود سيارة دفع رباعي سوداء اللون وأوصل أصدقائه إلى وجهاتهم عند الثانية فجرا، ولأنه لا يعرف الطريق مع الظلام، استعان بنظام “جي بي أس”.

وعلى بعد عدة كيلومترات من مدينة بوسطن، عاصمة الولاية، اجتازت السيارة بوابة نادي الغولف، حتى سقوطه في الحفرة.

واتصل بالشرطة قائلا إنه عالق داخل السيارة في نادي الغولف، مشيرا إلى أنه ضل طريقه بسبب اعتماد على “جي بي إس”.

وقالت الشرطة إن الرجل لا يبدو مخمورا ولا يواجه أي تهم، وتمت إزالة سيارات الدفع الرباعي من مكان المكان.

وذكر ضابط في الشرطة الأميركية: “اعتقد أن المغزى في القصة هو أنه إذا كنت تستخدم أحد تطبيقات “جي بي إس”، فعليك أن تبقي عينيك على الطريق، فهي لن تكذب عليك”.