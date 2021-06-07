الخليفة يستعجل تقرير التشريعية بشأن الحقوق المدنية لغير محددي الجنسية

07 يونيو 2021 | | دعا النائب مرزوق الخليفة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية إلى الإسراع في إقرار الاقتراح بقانون بشأن الحقوق المدنية لفئة البدون، مطالبا السلطتين بالتعاون لمعالجة هذه القضية.

وأوضح الخليفة في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، أنه تبنى القانون المقدم من جمعية المحامين لمعالجة قضية (البدون) وتقدم به إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في 24 ديسمبر 2020 أي قبل 166 يوماً.



ودعا الخليفة رئيس وأعضاء اللجنة التشريعية إلى الإسراع في إقرار القانون وإحالته إلى اللجنة المختصة ليأخذ دوره ضمن التشريعات المهمة.



وأضاف “أهيب بالمجلس والحكومة جميعا أن يتعاونوا يدا بيد لإقرار الحقوق المدنية لإخواننا وأبنائنا وأهلنا البدون”.

وأكد الخليفة أن مأساة الطفل الذي توفي قبل أيام إثر حادث مروري نتيجة بحثه عن قوت يومه في هذا الصيف الحارق، تدفع إلى الاستعجال في إقرار الحقوق المدنية لهذه الفئة.

وقال إن هذا الطفل تحمل المسؤولية في وقت مبكر من عمره، فيما أقرانه يلهون ويلعبون ويدرسون، مؤكدا أن المسؤولية تقع على الحكومة التي ظلمت البدون على مدى أكثر من 6 عقود من الزمن إلى أن بلغت القضية الجيل الرابع من أبناء هذه الفئة. (ع.إ)(أ.غ)