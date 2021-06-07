فيديو لراكون يقتحم ناقلة جند أميركية.. انظر ماذا فعل الجنود!

أظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تدافع جنود من الجيش الأميركي، للخروج من مركبة عسكرية، بعد أن داهمهم حيوان راكون.

وحسبما ذكرت وكالة “يو بي آي” للأنباء والتي قامت بنشر الفيديو، فإن الحادثة وقعت في قاعدة للجيش الأميركي بولاية كولورادو.

وأوضح العسكري الذي صوّر الفيديو، أن دخول الراكون للمركبات العسكرية أمر ليس شائعا، وهو ما فاجأ الجنود الذين كانوا في المركبة المدرعة، فهربوا بهذه الطريقة.

وحسبما ذكرت وكالة “يو بي آي” للأنباء والتي قامت بنشر الفيديو، فإن الحادثة وقعت في قاعدة للجيش الأميركي بولاية كولورادو.

وأوضح العسكري الذي صوّر الفيديو، أن دخول الراكون للمركبات العسكرية أمر ليس شائعا، وهو ما فاجأ الجنود الذين كانوا في المركبة المدرعة، فهربوا بهذه الطريقة.