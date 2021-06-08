مجلس الأمة

الطريجي: طلب عقد جلسة خاصة بشأن النصب العقاري وأسعار مواد البناء

منذ 11 دقيقة
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08 يونيو 2021 | | أعلن النائب د. عبد الله الطريجي عن تقدمه وعدد من النواب بطلب عقد جلسة خاصة لمناقشة الأضرار التي أصابت المواطنين جراء النصب العقاري، وموضوع الرهن العقاري، وارتفاع أسعار مواد البناء.

وقال الطريجي في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن طلب الجلسة الخاصة لدى مكتب المجلس كي يتسنى له تحديد موعد لها بالتنسيق مع الحكومة.

وأضاف أن المواطنين انتخبوا النواب من أجل العمل على تحقيق مصالحهم وإقرار القوانين التي تخدمهم، ولم يتم انتخاب النواب كي تصارع على مقاعد الوزراء في القاعة.

ورأى أنه يجب تفويت الفرصة على الحكومة كي تأتي لإقرار القوانين ومناقشة المواضيع التي تخدم المواطن.

وقال “حرصا مني وعدد من الزملاء تقدمت بطلب عقد جلسة خاصة تتضمن مواضيع مهمة وهي كيفية معالجة الأضرار الناجمة عن النصب العقاري الذي تعرض له المواطنون، ومناقشة الرهن العقاري وارتفاع أسعار مواد البناء”.

وبين أن المواطنين يتساءلون عن كيفية التعامل مع الرهن العقاري والآثار الاقتصادية المترتبة عليه، إضافة إلى مشاكل المواطنين مع قضية استكمال بناء بيوتهم في ظل الارتفاع غير المبرر في أسعار مواد البناء.

وطالب الطريجي لجنة الميزانيات والحساب الختامي بالإسراع في إعداد تقارير الميزانيات ورفعها إلى مجلس الأمة نظراً لارتباطها بمصالح المواطنين ورواتبهم والعلاوات وتوفير فرص العمل للخريجين.(ع.إ)(أ.غ)

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