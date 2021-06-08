عاجلتوقف مفاجئ لمواقع إخبارية عالمية.. وحديث عن “عطل غريب”

أفادت وكالة فرانس برس، الثلاثاء، بتعطل العديد من مواقع الإنترنت في العالم، بينها مواقع إخبارية تابعة لعدد من المؤسسات الإعلامية العالمية.

وذكرت الوكالة أن العديد من مواقع الإنترنت في العالم تعطلت صباح الثلاثاء بشكل مفاجئ، بينها مواقع تعود لوسائل إعلام كبرى.

وقالت صحيفة “إندبندنت” البريطانية إن مواقع “أمازون” و”الحكومة البريطانية” و”ريديت” أصابها عطل مفاجئ في مختلف أنحاء العالم.

وشمل العطل كذلك المواقع الإخبارية، مثل موقع قناة “سي إن إن” الأميركية و”فاينانشيال تايمز و”نيويورك تايمز” و”بلومبرغ” و”الغارديان”..

وعند دخول هذه المواقع، يتفاجأ الزائر برسالة “Error 503 Service Unavailable”.

من جانبها، ذكرت وكالة أسوشييتد برس أن “انقطاع خدمة المواقع الإخبارية نجم عن تعطل شركة للحوسبة السحابية”.

وذكرت شركة “فاستلي” الأميركية للحوسبة السحابية أنها “تعمل على معالجة الخلل الذي أصاب مواقع عالمية”.

وذكرت الوكالة أن العديد من مواقع الإنترنت في العالم تعطلت صباح الثلاثاء بشكل مفاجئ، بينها مواقع تعود لوسائل إعلام كبرى.

وقالت صحيفة “إندبندنت” البريطانية إن مواقع “أمازون” و”الحكومة البريطانية” و”ريديت” أصابها عطل مفاجئ في مختلف أنحاء العالم.

وشمل العطل كذلك المواقع الإخبارية، مثل موقع قناة “سي إن إن” الأميركية و”فاينانشيال تايمز و”نيويورك تايمز” و”بلومبرغ” و”الغارديان”..

وعند دخول هذه المواقع، يتفاجأ الزائر برسالة “Error 503 Service Unavailable”.

من جانبها، ذكرت وكالة أسوشييتد برس أن “انقطاع خدمة المواقع الإخبارية نجم عن تعطل شركة للحوسبة السحابية”.

وذكرت شركة “فاستلي” الأميركية للحوسبة السحابية أنها “تعمل على معالجة الخلل الذي أصاب مواقع عالمية”.