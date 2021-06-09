حشرات “نادرة” تؤخر رحلة مرافقي بايدن إلى أوروبا

تأخرت رحلة طائرة تقل صحفيين يرافقون الرئيس الأميركي جو بايدن، لتغطية زيارته الخارجية الأولى، من الإقلاع إلى أوروبا عدة ساعات، ليلة الثلاثاء، ولكن ليس بسبب سوء الأحوال الجوية أو تأخر الطيار.

فقد عانت الطائرة المستأجرة من مشاكل فنية، بسبب حشرات “السيكادا”، أو “الزيز” التي تغزو مناطق واسعة شرقي الولايات المتحدة.

وكان لا بد من استدعاء طائرة بديلة في نهاية المطاف، لتقل الصحفيين من مطار “دالاس” الدولي، قرب العاصمة واشنطن، إلى المملكة المتحدة في وقت مبكر من صباح الأربعاء، بعد انتظار أكثر من ست ساعات.

وغرد عدد من مراسلي البيت الأبيض على الحادثة، وقالت أندريا ميتشل من شبكة “إن بي سي” نيوز، إنها ليست من محبي حشرات “السيكادا”.

وكتب مراسل “أسوشييتد برس، جوناثان ليميير، في تغريدة، أن “السيكادا” هي المسؤولة عن تأخر طائرة الصحفيين.

وأكدت حديثه مراسلة “سي إن إن”، كاتلين كولينز، في تغريدة أخرى، وقالت إنه “لم يكن يمزح”.

وتجتاح المليارات من هذه الحشرات الكبيرة والصاخبة، منطقة العاصمة الأميركية، ومناطق أخرى على طول الساحل الشرقي بعد أن ظهرت من تحت الأرض لأول مرة منذ 17 عاما، وهي من ضمن فصيلة “برود إكس”، التي تعيش في دورات حياة مدتها 17 عاما.

ولم يكن واضحا عدد حشرات “السيكادا” التي شاركت في تعطيل الطائرة، لكنها تحلق في جميع أنحاء منطقة واشنطن منذ أسابيع، ويتم رصدها بواسطة رادارات تستخدم عادة لتتبع حالة الطقس وتحركات كتل الغيوم.

وقد غادر الرئيس الأميركي، والسيدة الأولى، صباح الأربعاء، إلى المملكة المتحدة، على متن طائرة الرئاسة من قاعدة أندروز الجوية المشتركة.

لكن رحلتهما لم تكن بمنأى عن مضايقات “السيكادا”، فقام بايدن قبل ركوبه الطائرة، بضرب إحداها بعد أن حطت على رقبته، وقال ممازحا الصحفيين: “احترسوا من السيكادا”.

فقد عانت الطائرة المستأجرة من مشاكل فنية، بسبب حشرات “السيكادا”، أو “الزيز” التي تغزو مناطق واسعة شرقي الولايات المتحدة.

وكان لا بد من استدعاء طائرة بديلة في نهاية المطاف، لتقل الصحفيين من مطار “دالاس” الدولي، قرب العاصمة واشنطن، إلى المملكة المتحدة في وقت مبكر من صباح الأربعاء، بعد انتظار أكثر من ست ساعات.

وغرد عدد من مراسلي البيت الأبيض على الحادثة، وقالت أندريا ميتشل من شبكة “إن بي سي” نيوز، إنها ليست من محبي حشرات “السيكادا”.

وكتب مراسل “أسوشييتد برس، جوناثان ليميير، في تغريدة، أن “السيكادا” هي المسؤولة عن تأخر طائرة الصحفيين.

وأكدت حديثه مراسلة “سي إن إن”، كاتلين كولينز، في تغريدة أخرى، وقالت إنه “لم يكن يمزح”.

وتجتاح المليارات من هذه الحشرات الكبيرة والصاخبة، منطقة العاصمة الأميركية، ومناطق أخرى على طول الساحل الشرقي بعد أن ظهرت من تحت الأرض لأول مرة منذ 17 عاما، وهي من ضمن فصيلة “برود إكس”، التي تعيش في دورات حياة مدتها 17 عاما.

ولم يكن واضحا عدد حشرات “السيكادا” التي شاركت في تعطيل الطائرة، لكنها تحلق في جميع أنحاء منطقة واشنطن منذ أسابيع، ويتم رصدها بواسطة رادارات تستخدم عادة لتتبع حالة الطقس وتحركات كتل الغيوم.

وقد غادر الرئيس الأميركي، والسيدة الأولى، صباح الأربعاء، إلى المملكة المتحدة، على متن طائرة الرئاسة من قاعدة أندروز الجوية المشتركة.

لكن رحلتهما لم تكن بمنأى عن مضايقات “السيكادا”، فقام بايدن قبل ركوبه الطائرة، بضرب إحداها بعد أن حطت على رقبته، وقال ممازحا الصحفيين: “احترسوا من السيكادا”.