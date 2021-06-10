اقتصاد

اتفاق إماراتي-أردني على برنامج اقتصادي مشترك

منذ ساعة واحدة
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اتفقت الإمارات والأردن على برنامج تعاون اقتصادي وتجاري واستثماري مشترك للمرحلة المقبلة، يتضمن 7 محاور رئيسية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وتشمل المحاور الجديدة في برنامج التعاون الاقتصادي بين الإمارات والأردن، مبادرات تحفيزية لتنمية التبادل التجاري غير النفطي.

ومن بين المحاور أيضا، التعاون في مجالات الاقتصاد الرقمي وبناء المهارات الرقمية، وتطوير الشراكة في مجالات الأمن الغذائي والمخزون الاستراتيجية.

كما سيعمل البلدين على الاستثمار في حاضنات أعمال صناعية مشتركة، ودعم ريادة الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وسيضع البلدان خطة لإنشاء مشاريع استثمارية بشراكة إماراتية-أردنية، بالإضافة إلى تشكيل مجموعة عمل لزيادة الاستثمارات المشتركة في القطاعات الحيوية، كالتكنولوجيا المالية والصحة والزراعة الحديثة.

ويذكر أن الإمارات ضمن أكبر خمسة شركاء تجاريين للأردن، ويصل حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين في 2020، إلى 2.42 مليار دولار.

كما تبلغ قيمة الاستثمارات المتبادلة بين البلدين في 2020، 20 مليار دولار، وفقا وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات.

وتشمل المحاور الجديدة في برنامج التعاون الاقتصادي بين الإمارات والأردن، مبادرات تحفيزية لتنمية التبادل التجاري غير النفطي.

ومن بين المحاور أيضا، التعاون في مجالات الاقتصاد الرقمي وبناء المهارات الرقمية، وتطوير الشراكة في مجالات الأمن الغذائي والمخزون الاستراتيجية.

كما سيعمل البلدين على الاستثمار في حاضنات أعمال صناعية مشتركة، ودعم ريادة الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وسيضع البلدان خطة لإنشاء مشاريع استثمارية بشراكة إماراتية-أردنية، بالإضافة إلى تشكيل مجموعة عمل لزيادة الاستثمارات المشتركة في القطاعات الحيوية، كالتكنولوجيا المالية والصحة والزراعة الحديثة.

ويذكر أن الإمارات ضمن أكبر خمسة شركاء تجاريين للأردن، ويصل حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين في 2020، إلى 2.42 مليار دولار.

كما تبلغ قيمة الاستثمارات المتبادلة بين البلدين في 2020، 20 مليار دولار، وفقا وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات.

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