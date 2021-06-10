دوليات

كورونا يفتك بالهند.. أعلى عدد وفيات بالعالم في يوم واحد

منذ ساعة واحدة
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سجلت الهند، الخميس، زيادة قياسية في عدد الوفيات الناجمة عن كوفيد-19، حيث أعلنت عن 6148 وفاة جديدة على مدى الأربع والعشرين ساعة الماضية إلى جانب 94052 إصابة جديدة.

ووفقا لبيانات وزارة الصحة الهندية، ارتفع العدد الإجمالي لإصابات كورونا في الهند إلى 29.2 مليون بينما وصل إجمالي حالات الوفاة إلى 359676.

ويأتي ذلك بعد أن عدلت ولايات كبرى في شرق البلاد أعدادها لاحتساب من راحوا ضحية المرض في منازلهم أو في مستشفيات خاصة.

وعدّلت هيئة الصحة في ولاية بيهار، إحدى أفقر ولايات البلاد، العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الإصابة بالمرض يوم الأربعاء إلى أكثر من 9400 حالة من 5400.

وكانت الولايات المتحدة قد سجلت في 12 فبراير 5444 وفاة بكوفيد-19.

ووفقا لبيانات وزارة الصحة الهندية، ارتفع العدد الإجمالي لإصابات كورونا في الهند إلى 29.2 مليون بينما وصل إجمالي حالات الوفاة إلى 359676.

ويأتي ذلك بعد أن عدلت ولايات كبرى في شرق البلاد أعدادها لاحتساب من راحوا ضحية المرض في منازلهم أو في مستشفيات خاصة.

وعدّلت هيئة الصحة في ولاية بيهار، إحدى أفقر ولايات البلاد، العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الإصابة بالمرض يوم الأربعاء إلى أكثر من 9400 حالة من 5400.

وكانت الولايات المتحدة قد سجلت في 12 فبراير 5444 وفاة بكوفيد-19.

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