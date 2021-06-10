دوليات

منظمة الصحة العالمية.. تصريح “مقلق” بشأن كورونا في أوروبا

منذ ساعتين
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حذر الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية، الخميس، من أن مستوى التلقيح في أوروبا غير كاف لتجنب عودة ظهور وباء كورونا، داعيا إلى تجنب تكرار “خطأ” ارتفاع الإصابات خلال صيف 2020.

وقال مدير الفرع الأوروبي للمنظمة هانز كلوغه في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، إن “توزيع اللقاحات ما زال بعيدا عن أن يكون كافيا لحماية المنطقة من عودة” الوباء.

وتأتي هذه التصريحات فيما حصل 30 بالمئة من سكان القارة على جرعة أولى من اللقاح، و17 بالمئة على جرعتين.

وقال مدير الفرع الأوروبي للمنظمة هانز كلوغه في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، إن “توزيع اللقاحات ما زال بعيدا عن أن يكون كافيا لحماية المنطقة من عودة” الوباء.

وتأتي هذه التصريحات فيما حصل 30 بالمئة من سكان القارة على جرعة أولى من اللقاح، و17 بالمئة على جرعتين.

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