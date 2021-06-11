عجز الموازنة الأميركية يسجل رقما قياسيا 2.06 تريليون دولار

سجل عجز الموازنة الأميركية مستوى قياسيًا بلغ 2.06 تريليون دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام الميزانية الجاري، في حين دفعت برامج الإغاثة من فيروس كورونا الإنفاق إلى أعلى مستوياته على الإطلاق.

قالت وزارة الخزانة الأميركية في تقريرها الشهري عن الموازنة، إن العجز هذا العام أعلى بنسبة 9.7 في المائة من العجز البالغ 1.88 تريليون دولار الذي سجل خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأظهر التقرير أن الإنفاق في الفترة من أكتوبر إلى مايو بلغ مستوى قياسيًا حيث وصل إلى 4.67 تريليون دولار، بزيادة 19.7 بالمائة عن نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت عائدات الضرائب الحكومية بنسبة 29.1 في المائة لتصل إلى 2.61 تريليون دولار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ومع ذلك، تعزز رقم هذا العام من خلال مدفوعات الضرائب التي تم سدادها في مايو، بعد شهر من الموعد النهائي المعتاد في أبريل ولكن قبل شهر من الموعد النهائي في يونيو من العام الماضي.

قالت وزارة الخزانة الأميركية في تقريرها الشهري عن الموازنة، إن العجز هذا العام أعلى بنسبة 9.7 في المائة من العجز البالغ 1.88 تريليون دولار الذي سجل خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأظهر التقرير أن الإنفاق في الفترة من أكتوبر إلى مايو بلغ مستوى قياسيًا حيث وصل إلى 4.67 تريليون دولار، بزيادة 19.7 بالمائة عن نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت عائدات الضرائب الحكومية بنسبة 29.1 في المائة لتصل إلى 2.61 تريليون دولار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ومع ذلك، تعزز رقم هذا العام من خلال مدفوعات الضرائب التي تم سدادها في مايو، بعد شهر من الموعد النهائي المعتاد في أبريل ولكن قبل شهر من الموعد النهائي في يونيو من العام الماضي.