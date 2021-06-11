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عراقي يقتل حفيده الرضيع بطريقة “لا تخطر على بال”

منذ 15 دقيقة
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أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الخميس، القبض على متهم بقتل حفيده الرضيع، مستخدما موادا مخدرة وكحول.

وذكرت الداخلية العراقية في منشور على صفحتها الرسمية في موقع “فيسبوك”، أن مكتب مكافحة إجرام المحمودية بالتعاون مع مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد، تمكنت من كشف جريمة قتل بشعة لطفل رضيع يبلغ من العمر 9 أشهر على يد جده والد أمه، بواسطة مواد مخدرة مخلوطة بالكحول.

وأضاف المنشور أنه تم إلقاء القبض على الجد الجاني الذي اعترف بالجريمة التي ارتكبها.

وكشفت الوزارة أن الجد اعترف بقيامه بوضع أعشاب مخدرة مع الكحول، وإضافتها الى حليب للطفل الرضيع أثناء فترة نوم أمه.

وأرجع الجد ما قام به إلى أنه فعل ذلك دون قصد كونه مدمن على شرب الكحول والمواد المخدرة.

وبحسب المنشور فقد تم “تدوين أقوال المتهم بالاعتراف بالجريمة وتصديقها قضائيا أمام قاضي التحقيق الذي قرر توقيفه وفق أحكام المادة (406/ قانون العقوبات) على ذمة القضية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم، وتقديمه إلى القضاء لينال جزاءه العادل”.

وذكرت الداخلية العراقية في منشور على صفحتها الرسمية في موقع “فيسبوك”، أن مكتب مكافحة إجرام المحمودية بالتعاون مع مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد، تمكنت من كشف جريمة قتل بشعة لطفل رضيع يبلغ من العمر 9 أشهر على يد جده والد أمه، بواسطة مواد مخدرة مخلوطة بالكحول.

وأضاف المنشور أنه تم إلقاء القبض على الجد الجاني الذي اعترف بالجريمة التي ارتكبها.

وكشفت الوزارة أن الجد اعترف بقيامه بوضع أعشاب مخدرة مع الكحول، وإضافتها الى حليب للطفل الرضيع أثناء فترة نوم أمه.

وأرجع الجد ما قام به إلى أنه فعل ذلك دون قصد كونه مدمن على شرب الكحول والمواد المخدرة.

وبحسب المنشور فقد تم “تدوين أقوال المتهم بالاعتراف بالجريمة وتصديقها قضائيا أمام قاضي التحقيق الذي قرر توقيفه وفق أحكام المادة (406/ قانون العقوبات) على ذمة القضية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم، وتقديمه إلى القضاء لينال جزاءه العادل”.

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