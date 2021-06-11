فيديو طريف لبايدن وجونسون.. وحديث عن زوجتيهما

شهد المؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيس الأميركي جو بايدن، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، على هامش اجتماع قادة مجموعة السبع في بريطانيا، تصريحا طريفا جاء بعد نزهة أجراها المسؤولان برفقة زوجتيهما.

وخلال المؤتمر الصحفي قال الرئيس الأميركي جو بايدن مخاطبا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: “تزوجنا من سيدتين تفوقان مستوانا”.

وردّ جونسون على بايدن بالقول ضاحكا: “لن أستطيع قول غير ذلك على الإطلاق”.

وأشار بايدن إلى إن اجتماعه مع جونسون في إنجلترا كان مثمرا، ويؤكد العلاقة الخاصة بين البلدين كحليفين في مجال تغير المناخ والأمن العالمي ومكافحة جائحة فيروس كورونا.

وأوضح كذلك أنه وجونسون قاما بتحديث ميثاق الأطلسي البالغ من العمر 80 عاما، والذي أدى إلى إنشاء الأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي.

كما لفت الرئيس الأميركي إلى أن التحالف يعالج التحديات التي تشمل الأمن السيبراني والتقنيات الجديدة والصحة العالمية وأزمة المناخ.

وأردف أنه ناقش ورئيس الوزراء البريطاني قمة المناخ التي استضافتها الولايات المتحدة في أبريل، واجتماع المناخ القادم المقرر عقده في وقت لاحق من هذا العام في اسكتلندا.

وتناولت المحادثات بين الزعيمين أيضا قضية أفغانستان والانسحاب المرتقب للقوات الأميركية، وكذلك كيفية احتواء جائحة فيروس كورونا، حسبما نقلت “الأسوشيتد برس”.

ماذا حضرت بريطانيا لضيوف مجموعة السبع؟

تجري التحضيرات عن كثب لأجل نيل رضا ضيوف المملكة المتحدة في قمة مجموعة السبع، سواء عبر الترحيب الرسمي، أو من خلال أطباق دسمة.

وبحسب شبكة “سكاي نيوز” البريطانية، فإن حفل شواء على الشاطئ سيقام في منتجع كورنوال، غربي إنجلترا، بينما سيكون النقاش محموما حول تداعيات الأزمة الصحية الأكبر في العالم منذ عقود.

وتضم قمة مجموعة السبع كلا من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وبدا الجو غائما في كورنوال، قبيل وصول القادة، لكنه سيكون صحوا على الأرجح في نهاية الأسبوع، مما سيسمح بإقامة حفل الشواء، على ضفاف المحيط الأطلسي.

وبعد مناقشة التعافي من وباء كورونا، الجمعة، سيحضر القادة حفل عشاء، من إعداد الشيف إيميلي سكوت، التي تعمل في فندق “والترغيت باي” القريب من المكان.

وستضم قائمة الطعام حساء “الجازباتشو” والبطيخ المنسم بالبهارات وجوز الهند، إضافة إلى عدة أعشاب، مع سمك “التربوت” المحمر الذي جرى اصطياده محليا.

وتشمل القائمة حبات بطاطس ومعجون الثوم المحلي، فضلا عن الأجبان المحلية، وحلوى “بافلوفا” بالمربى الإنجليزي، ثم قطع “بيتي فور” من الكريمة، والآيس كريم والشوكولاتة.

ويوم السبت، سيستمتع القادة بعشاء أكثر انشراحا على خليج كاربيس في كورنوال، بعدما خوض نقاشات موسعة حول تداعيات الأزمة.

وسيشهد هذا اليوم مشاركة عبر الفيديو لقادة من عدة دول؛ هي استراليا وكوريا الجنوبية والهند، من أجل بحث سبل الخروج من الأزمة.

وفي هذا العشاء، سيتولى الشيف سيمون ستالرد، الطهو لقادة مجموعة السبع، وستضم قائمة المقبلات، المحار والسلطعون، ثم سيكون الطبق الرئيسي من اللحم المشوي والمدخن ثم سرطان البحر مع أطعمة جانبية مثل شرائح البطاطا والبروكلي والشمندر.

أما التحلية فستكون بخبزة جبن “البري” الفاخر، وكوكتيل شراب، ثم حلوى الخطمي المحمصة، كما ستضم القائمة النبيذ الأبيض والجعة المحليين من كورنوال، إلى جانب مشروبات أخرى.

وخلال المؤتمر الصحفي قال الرئيس الأميركي جو بايدن مخاطبا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: “تزوجنا من سيدتين تفوقان مستوانا”.

وردّ جونسون على بايدن بالقول ضاحكا: “لن أستطيع قول غير ذلك على الإطلاق”.

وأشار بايدن إلى إن اجتماعه مع جونسون في إنجلترا كان مثمرا، ويؤكد العلاقة الخاصة بين البلدين كحليفين في مجال تغير المناخ والأمن العالمي ومكافحة جائحة فيروس كورونا.

وأوضح كذلك أنه وجونسون قاما بتحديث ميثاق الأطلسي البالغ من العمر 80 عاما، والذي أدى إلى إنشاء الأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي.

كما لفت الرئيس الأميركي إلى أن التحالف يعالج التحديات التي تشمل الأمن السيبراني والتقنيات الجديدة والصحة العالمية وأزمة المناخ.

وأردف أنه ناقش ورئيس الوزراء البريطاني قمة المناخ التي استضافتها الولايات المتحدة في أبريل، واجتماع المناخ القادم المقرر عقده في وقت لاحق من هذا العام في اسكتلندا.

وتناولت المحادثات بين الزعيمين أيضا قضية أفغانستان والانسحاب المرتقب للقوات الأميركية، وكذلك كيفية احتواء جائحة فيروس كورونا، حسبما نقلت “الأسوشيتد برس”.

ماذا حضرت بريطانيا لضيوف مجموعة السبع؟

تجري التحضيرات عن كثب لأجل نيل رضا ضيوف المملكة المتحدة في قمة مجموعة السبع، سواء عبر الترحيب الرسمي، أو من خلال أطباق دسمة.

وبحسب شبكة “سكاي نيوز” البريطانية، فإن حفل شواء على الشاطئ سيقام في منتجع كورنوال، غربي إنجلترا، بينما سيكون النقاش محموما حول تداعيات الأزمة الصحية الأكبر في العالم منذ عقود.

وتضم قمة مجموعة السبع كلا من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وبدا الجو غائما في كورنوال، قبيل وصول القادة، لكنه سيكون صحوا على الأرجح في نهاية الأسبوع، مما سيسمح بإقامة حفل الشواء، على ضفاف المحيط الأطلسي.

وبعد مناقشة التعافي من وباء كورونا، الجمعة، سيحضر القادة حفل عشاء، من إعداد الشيف إيميلي سكوت، التي تعمل في فندق “والترغيت باي” القريب من المكان.

وستضم قائمة الطعام حساء “الجازباتشو” والبطيخ المنسم بالبهارات وجوز الهند، إضافة إلى عدة أعشاب، مع سمك “التربوت” المحمر الذي جرى اصطياده محليا.

وتشمل القائمة حبات بطاطس ومعجون الثوم المحلي، فضلا عن الأجبان المحلية، وحلوى “بافلوفا” بالمربى الإنجليزي، ثم قطع “بيتي فور” من الكريمة، والآيس كريم والشوكولاتة.

ويوم السبت، سيستمتع القادة بعشاء أكثر انشراحا على خليج كاربيس في كورنوال، بعدما خوض نقاشات موسعة حول تداعيات الأزمة.

وسيشهد هذا اليوم مشاركة عبر الفيديو لقادة من عدة دول؛ هي استراليا وكوريا الجنوبية والهند، من أجل بحث سبل الخروج من الأزمة.

وفي هذا العشاء، سيتولى الشيف سيمون ستالرد، الطهو لقادة مجموعة السبع، وستضم قائمة المقبلات، المحار والسلطعون، ثم سيكون الطبق الرئيسي من اللحم المشوي والمدخن ثم سرطان البحر مع أطعمة جانبية مثل شرائح البطاطا والبروكلي والشمندر.

أما التحلية فستكون بخبزة جبن “البري” الفاخر، وكوكتيل شراب، ثم حلوى الخطمي المحمصة، كما ستضم القائمة النبيذ الأبيض والجعة المحليين من كورنوال، إلى جانب مشروبات أخرى.