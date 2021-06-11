كورونا في العالم.. الإصابات نحو 175 مليونا والوفيات 4 ملايين

رغم أنه تم تلقيح قرابة 2.25 مليار إنسان في مختلف أنحاء العالم، إلا إن وباء كوفيد-19، الناجم عن فيروس كورونا المستجد، ما زال يتقدم ويصيب المزيد من الناس في مختلف أرجاء الأرض.

ووفقا لآخر الإحصائيات المتعلقة بعدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم، فقد ارتفع عدد المصابين إلى قرابة 175 مليون إنسان، بينما بلغ عدد الوفيات جراء الوباء حوالي 4 ملايين حالة وفاة.

وبحسب الأرقام التي رصدها مرصد جامعة جونز هوبكينز لإصابات فيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم، بلغ عدد المصابين بالفيروس 174,771,133، من بينهم 3,769,494 حالة وفاة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019، بحسب وكالة رويترز.

وتواصل الهند تسجيل الأرقام الكبيرة في الإصابات والوفيات، حيث أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الجمعة عن إصابة 91,702 إصابة جديدة بكورونا، بينما تم تسجيل 3,403 وفيات، وذلك خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ووفقا لبيانات وزارة الصحة الهندية، ارتفع العدد الإجمالي لإصابات كورونا في الهند إلى 29.3 مليون بينما وصل إجمالي حالات الوفاة إلى 36,3079.

وتحتل الولايات المتحدة الصدارة من حيث الإصابات والوفيات بكورونا، حيث سجلت، حتى الآن، 33,574,904 إصابة، من بينها 598,642 حالة وفاة.

وتأتي البرازيل ثالثة من حيث الإصابات وثانية من حيث الوفيات، حيث سجلت 17,122,877 إصابة، من بينها 479,515 وفاة.

وفي أوروبا، تحتل فرنسا صدارة الإصابات، كما أنها الرابعة عالمية في هذا الصدد، حيث بلغ عدد الإصابات بوباء كوفيد 5,725,492، بينما سجلت 110,202 حالة وفاة.

عربيا، ما زال العراق يتبوأ الصدارة من حيث الإصابات، حيث سجل حتى أمس الخميس 1,242,540 إصابة بالفيروس، منها 16,648 حالة وفاة.

وجاء الأردن ثانيا، حيث ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 742,178 إصابة، من بينها 9,570 حالة وفاة.

ووفقا لآخر الإحصائيات المتعلقة بعدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم، فقد ارتفع عدد المصابين إلى قرابة 175 مليون إنسان، بينما بلغ عدد الوفيات جراء الوباء حوالي 4 ملايين حالة وفاة.

وبحسب الأرقام التي رصدها مرصد جامعة جونز هوبكينز لإصابات فيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم، بلغ عدد المصابين بالفيروس 174,771,133، من بينهم 3,769,494 حالة وفاة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019، بحسب وكالة رويترز.

وتواصل الهند تسجيل الأرقام الكبيرة في الإصابات والوفيات، حيث أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الجمعة عن إصابة 91,702 إصابة جديدة بكورونا، بينما تم تسجيل 3,403 وفيات، وذلك خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ووفقا لبيانات وزارة الصحة الهندية، ارتفع العدد الإجمالي لإصابات كورونا في الهند إلى 29.3 مليون بينما وصل إجمالي حالات الوفاة إلى 36,3079.

وتحتل الولايات المتحدة الصدارة من حيث الإصابات والوفيات بكورونا، حيث سجلت، حتى الآن، 33,574,904 إصابة، من بينها 598,642 حالة وفاة.

وتأتي البرازيل ثالثة من حيث الإصابات وثانية من حيث الوفيات، حيث سجلت 17,122,877 إصابة، من بينها 479,515 وفاة.

وفي أوروبا، تحتل فرنسا صدارة الإصابات، كما أنها الرابعة عالمية في هذا الصدد، حيث بلغ عدد الإصابات بوباء كوفيد 5,725,492، بينما سجلت 110,202 حالة وفاة.

عربيا، ما زال العراق يتبوأ الصدارة من حيث الإصابات، حيث سجل حتى أمس الخميس 1,242,540 إصابة بالفيروس، منها 16,648 حالة وفاة.

وجاء الأردن ثانيا، حيث ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 742,178 إصابة، من بينها 9,570 حالة وفاة.