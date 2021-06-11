لأول مرة منذ تنصيبه.. الملكة إليزابيث تلتقي بايدن

لأول مرة منذ توليه رئاسة الولايات المتحدة، التقت الملكة إليزابيث الثانية، الجمعة، الرئيس جو بايدن، إلى جانب زعماء مجموعة السبع الصناعية، في أول مناسبة عامة للعائلة المالكة البريطانية منذ رحيل الأمير فيليب.

وحضر مراسم الاستقبال، عدد من أعضاء العائلة المالكة البريطانية، في مقدمتهم ولي العهد الأمير تشارلز وزوجته كاميلا، وحفيد الملكة، وليام وزوجته كيت، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

ويعد هذا الاجتماع، أول مناسبة عامة لأفراد العائلة منذ جنازة الأمير فيليب، زوج الملكة، في أبريل الماضي.

والتقت الملكة إليزابيث خلال حفل الاستقبال، بالرئيس الأميركي جو بايدن، وذلك للمرة الأولى منذ توليه السلطة، ليصبح الرئيس الأميركي رقم 13 الذي تلتقي به ملكة بريطانيا منذ اعتلائها العرش قبل 69 عاما.

وحضر مراسم الاستقبال، عدد من أعضاء العائلة المالكة البريطانية، في مقدمتهم ولي العهد الأمير تشارلز وزوجته كاميلا، وحفيد الملكة، وليام وزوجته كيت، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

ويعد هذا الاجتماع، أول مناسبة عامة لأفراد العائلة منذ جنازة الأمير فيليب، زوج الملكة، في أبريل الماضي.

والتقت الملكة إليزابيث خلال حفل الاستقبال، بالرئيس الأميركي جو بايدن، وذلك للمرة الأولى منذ توليه السلطة، ليصبح الرئيس الأميركي رقم 13 الذي تلتقي به ملكة بريطانيا منذ اعتلائها العرش قبل 69 عاما.