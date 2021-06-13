بالصور.. “وداع حزين” للعائلة المسلمة في كندا

شارك بضع المئات، السبت، في جنازة أفراد أسرة مسلمة كندية دهسهم رجل بشاحنة صغيرة مما أودى بحياتهم في هجوم قالت الشرطة إن دافعه الكراهية.

وقتل الأربعة الذين يمثلون ثلاثة من أجيال الأسرة عندما دهسهم ناثانييل فيلتمان (20 عاما) وكانوا في نزهة مسائية بالقرب من منزلهم ببلدة لندن في أونتاريو.

ويتعافى فرد خامس من الأسرة في المستشفى من جروح أصيب بها.

وقالت الشرطة إن الهجوم متعمد، كما تشير إلى أن الأسرة استُهدفت لكونها مسلمة.

وبدأت الجنازة بوصول النعوش التي تضمم جثامين الأربعة ملفوفة بعلم كندا إلى مجمع المركز الإسلامي بجنوب غرب أونتاريو، حيث أقيمت صلاة الجنازة وتلقى أفراد الأسرة الآخرون التعازي من القيادات الدينية والاجتماعية.

وعقب ذلك تم دفن الضحايا في إجراءات خاصة.

وقال السفير الباكستاني لدى كندا رضا بشير ترار خلال الجنازة: “الحقيقة الساطعة المتمثلة في لف النعوش بالعلم الكندي هي شهادة حية على حقيقة أن الأمة الكندية كلها تقف معهم”.

وانتقلت الأسرة من باكستان إلى كندا قبل نحو 14 عاما.

وأثار الهجوم موجة غضب في مختلف أنحاء كندا وأدانه السياسيون من مختلف الأطياف.

وقتل الأربعة الذين يمثلون ثلاثة من أجيال الأسرة عندما دهسهم ناثانييل فيلتمان (20 عاما) وكانوا في نزهة مسائية بالقرب من منزلهم ببلدة لندن في أونتاريو.

ويتعافى فرد خامس من الأسرة في المستشفى من جروح أصيب بها.

وقالت الشرطة إن الهجوم متعمد، كما تشير إلى أن الأسرة استُهدفت لكونها مسلمة.

وبدأت الجنازة بوصول النعوش التي تضمم جثامين الأربعة ملفوفة بعلم كندا إلى مجمع المركز الإسلامي بجنوب غرب أونتاريو، حيث أقيمت صلاة الجنازة وتلقى أفراد الأسرة الآخرون التعازي من القيادات الدينية والاجتماعية.

وعقب ذلك تم دفن الضحايا في إجراءات خاصة.

وقال السفير الباكستاني لدى كندا رضا بشير ترار خلال الجنازة: “الحقيقة الساطعة المتمثلة في لف النعوش بالعلم الكندي هي شهادة حية على حقيقة أن الأمة الكندية كلها تقف معهم”.

وانتقلت الأسرة من باكستان إلى كندا قبل نحو 14 عاما.

وأثار الهجوم موجة غضب في مختلف أنحاء كندا وأدانه السياسيون من مختلف الأطياف.