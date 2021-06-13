بتسعيرة جديدة للبنزين.. ميليشيات الحوثي تفاقم معاناة الناس

أقرت ميليشيات الحوثي الموالية لإيران جرعة سعرية جديدة لأسعار البنزين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، في ظل وضع مأساوي يعيشه السكان.

وأعلنت شركة النفط اليمنية بصنعاء المسيطر عليها من قبل ميليشيات الحوثي، في بيان صادر سعرا جديدا لبيع البنزين في محطات الشركة يبلغ 425 ريالا للتر الواحد أي 8500 ريال للصفيحة سعة 20 لترا.

وبحسب البيان، بلغت الزيادة الجديدة في سعر البنزين مبلغ 30 ريالا للتر أي (600 ريال للصفيحة 20 لترا) حيث كان السعر السابق 295 ريالا للتر.

واعتبرت الشركة في بيان رسمي صادر هذا القرار ساريا ابتداءً من السبت الموافق 12 يونيو 2021.

وستؤدي هذه الزيادة السعرية إلى زيادة في أسعار النقل والمواصلات ما سيرفع أسعار الغذاء في بلد يعيش حوالي 78 بالمئة من سكانه تحت خط الفقر وفقاً لبيانات البنك الدولي.

وتوقع المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوغاريك، أن يجوع قرابة 16 مليون يمني هذ العام فقط أي أكثر من نصف السكان وفقا لآخر تعداد سكاني.

وأشار في مؤتمر صحفي إلى أن 20 مليونا في اليمن باتوا بحاجة مأساة لمساعدات إنسانية.

وأفاد دوغاريك بأن عشرات الآلاف يعيشون وضعا شبيها بالمجاعة وأن 5 ملايين يمني أصبحوا على بعد مسافة واحدة منها.

وأعلنت شركة النفط اليمنية بصنعاء المسيطر عليها من قبل ميليشيات الحوثي، في بيان صادر سعرا جديدا لبيع البنزين في محطات الشركة يبلغ 425 ريالا للتر الواحد أي 8500 ريال للصفيحة سعة 20 لترا.

وبحسب البيان، بلغت الزيادة الجديدة في سعر البنزين مبلغ 30 ريالا للتر أي (600 ريال للصفيحة 20 لترا) حيث كان السعر السابق 295 ريالا للتر.

واعتبرت الشركة في بيان رسمي صادر هذا القرار ساريا ابتداءً من السبت الموافق 12 يونيو 2021.

وستؤدي هذه الزيادة السعرية إلى زيادة في أسعار النقل والمواصلات ما سيرفع أسعار الغذاء في بلد يعيش حوالي 78 بالمئة من سكانه تحت خط الفقر وفقاً لبيانات البنك الدولي.

وتوقع المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوغاريك، أن يجوع قرابة 16 مليون يمني هذ العام فقط أي أكثر من نصف السكان وفقا لآخر تعداد سكاني.

وأشار في مؤتمر صحفي إلى أن 20 مليونا في اليمن باتوا بحاجة مأساة لمساعدات إنسانية.

وأفاد دوغاريك بأن عشرات الآلاف يعيشون وضعا شبيها بالمجاعة وأن 5 ملايين يمني أصبحوا على بعد مسافة واحدة منها.