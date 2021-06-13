فيديو لتجربة مرعبة للغاية.. ألصق شخص بجسم مروحية وطار به

في أواخر مايو الماضي، قام شاب روسي بتجربة مرعبة للغاية، إذ عمد إلى ربط شخص آخر بمروحية صغيرة من الخارج وطار فيه إلى السماء.

ووثق مدون الفيديو الروسي المعروف، ميخائيل ليتفين، التجربة في مقطع فيديو ونشره على موقع “يوتيوب”.

ومدة الفيديو 4 دقائق و27 ثانية، ويبدو أنه صوّر في منطقة سهلية بروسيا، وبعد لقطات سريعة تبادل فيها أعضاء فريق التصوير على الأرض، بدأت عمية ربط الشخص بجسم المروحية باللواصق المتينة.

وأقلعت الطائرة وعلى متنها المدون ليتفين وشخصين آخرين لتوثيق التجربة، كما فعل الشخص الملصق بالطائرة الأمر ذاته إذ كانت معه كاميرا ترصد تعابير وجهه.

وفي نهاية الفيديو، هبطت الطائرة بسلام على الأرض وتعالت الصرخات والضحات بنحاج هذه التجربة المرعبة، لكن السلطات لم تنتبه إلى المسألة إلا في الأيام الأخيرة.

ويقول موقع ” 360 تي في” الروسي إن المدون الذي اعتاد تسجيل الفيديوهات الصادمة والمقالب الفكاهية يواجه يواجه تحقيقا من جانب السلطات الروسية.

وذكر أن الحادثة وقعت في منطقة فيرخني مياتشكوفو بالقرب من موسكو.

ورفعت السلطات القضائية دعوى ضد الطيار الذي وافق على المشاركة في تصوير هذا الفيديو، بتهمة تقديم الخدمات دون التزام شروط السلامة العامة.

أما ميخائيل ليتفين فقد اعتاد على الإيقاف لدى الأمن الروسي بسبب فيديوهاته، فقد تعرض لذلك مرارا، من بينها مرة قبل عامين، أثناء تصوير مشهد للاشتباه بوجود جريمة اعتداء جسدي على فتاة كان على ملابسها بقع دماء واتضح أن ذلك مشهد تمثيلي.

ووثق مدون الفيديو الروسي المعروف، ميخائيل ليتفين، التجربة في مقطع فيديو ونشره على موقع “يوتيوب”.

ومدة الفيديو 4 دقائق و27 ثانية، ويبدو أنه صوّر في منطقة سهلية بروسيا، وبعد لقطات سريعة تبادل فيها أعضاء فريق التصوير على الأرض، بدأت عمية ربط الشخص بجسم المروحية باللواصق المتينة.

وأقلعت الطائرة وعلى متنها المدون ليتفين وشخصين آخرين لتوثيق التجربة، كما فعل الشخص الملصق بالطائرة الأمر ذاته إذ كانت معه كاميرا ترصد تعابير وجهه.

وفي نهاية الفيديو، هبطت الطائرة بسلام على الأرض وتعالت الصرخات والضحات بنحاج هذه التجربة المرعبة، لكن السلطات لم تنتبه إلى المسألة إلا في الأيام الأخيرة.

ويقول موقع ” 360 تي في” الروسي إن المدون الذي اعتاد تسجيل الفيديوهات الصادمة والمقالب الفكاهية يواجه يواجه تحقيقا من جانب السلطات الروسية.

وذكر أن الحادثة وقعت في منطقة فيرخني مياتشكوفو بالقرب من موسكو.

ورفعت السلطات القضائية دعوى ضد الطيار الذي وافق على المشاركة في تصوير هذا الفيديو، بتهمة تقديم الخدمات دون التزام شروط السلامة العامة.

أما ميخائيل ليتفين فقد اعتاد على الإيقاف لدى الأمن الروسي بسبب فيديوهاته، فقد تعرض لذلك مرارا، من بينها مرة قبل عامين، أثناء تصوير مشهد للاشتباه بوجود جريمة اعتداء جسدي على فتاة كان على ملابسها بقع دماء واتضح أن ذلك مشهد تمثيلي.