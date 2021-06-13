دوليات

لأول مرة.. بايدن في ضيافة الملكة إليزابيث

منذ 20 دقيقة
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استقبلت الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، الأحد، الرئيس الأميركي جو بايدن، في قلعة ويندسور.

واللقاء هو الأول بين بايدن والملكة، منذ توليه رئاسة الولايات المتحدة بشكل رسمي في يناير الماضي.

وجاءت زيارة الرئيس الأميركي للملكة على هامش مشاركته في قمة مجموعة السبع، التي استضافتها إنجلترا على مدار الأيام الماضية.

وبات بايدن الرئيس الأميركي رقم 13 الذي تلتقيه الملكة إليزابيث، على مدار حكمها الممتد إلى 69 عاما.

واللقاء هو الأول بين بايدن والملكة، منذ توليه رئاسة الولايات المتحدة بشكل رسمي في يناير الماضي.

وجاءت زيارة الرئيس الأميركي للملكة على هامش مشاركته في قمة مجموعة السبع، التي استضافتها إنجلترا على مدار الأيام الماضية.

وبات بايدن الرئيس الأميركي رقم 13 الذي تلتقيه الملكة إليزابيث، على مدار حكمها الممتد إلى 69 عاما.

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