“بيت الأوحد”.. مسجد وكنيسة ومعبد يهودي في بناء واحد

يجري حالياً في برلين بناء مبنى ديني يعدّ الأول من نوعه في العالم، حيث يضم هذا البناء مسجداً وكنيسة ومعبد يهودي ويعمل على بنائه مجموعة من هذه الديانات السماوية الثلاث.

وتسعى هذه المجموعة من المسلمين والمسيحيين واليهود لإيصال رسالة للعالم أنه يمكن لهذه الديانات أن تتعايش بسلام مع بعضها البعض.

تم وضع حجر الأساس لهذا البناء قبل أسابيع بعد أن كان مجرد فكرة لسنوات، وسيحوي هذا البناء مسجداً وكنيسة ومعبداً يهودياً، وفي المنتصف مكان للالتقاء والفعاليات كرمز للتعايش بين هذه الديانات، وسيكلف هذا البناء حوالي 43 مليون يورو.

يقود هذا المشروع ثلاث شخصيات دينية من هذه الديانات الثلاث، الإمام قادر سانشي عن مجموعة المسلمين والقسيس غريغور هوهبرغ عن المسيحيين، ورجل الدين أندرياس ناشاما عن اليهود، وكان هؤلاء الثلاثة على تواصل مع بعضهم البعض من سنوات طويلة وكانوا يتحدثون عن فكرة مكان يجمع أتباع الديانات الثلاث منذ سنوات طويلة، حتى بدأت فكرتهم تلقى الدعم والمساندة، لترى النور مؤخراً.

ويشكل اختيار مدينة برلين والموقع لهذا البناء رمزاً للجميع من عدة جوانب، فهو من ناحية يقع في منتصف برلين القديمة، وهو نفس موقع كنيسة “بيتريكيرشي”، التي يعود تاريخ بناؤها لأكثر من 700 عام ثم تضررت كثيراً من القصف أثناء الحرب العالمية الثانية ثم تم هدمها من قبل الحكومة الألمانية الشيوعية عام 1964.

من جانب أخر، فإن برلين يوجد بها جالية مسلمة كبيرة، وهذا ما يشكل أهمية للمسلمين في المجموعة التي تبني هذا البناء، كما يشكل أهمية لليهود في هذه المجموعة الذين يريدون التقارب أكثر مع المسلمين.

رفض.. ومساندة

من المتوقع أن يلقى مثل هذا المشروع رفض من الكثيرين، حيث لا يتقبل الكثير من أتباع هذه الديانات فكرة التقارب الديني بهذا الشكل من بعضهم البعض، لكن المشروع حتى الآن حظي بالكثير من الدعم من عدة جهات، أبرزها من الحكومة الألمانية التي ساهمت أيضاً بتمويل هذا المشروع، كما دعم المشروع بعض السياسيين الألمان البارزين، وبعض الشخصيات الدولية التي حضرت احتفالية وضع حجر الأساس.

وتسعى هذه المجموعة من المسلمين والمسيحيين واليهود لإيصال رسالة للعالم أنه يمكن لهذه الديانات أن تتعايش بسلام مع بعضها البعض.

تم وضع حجر الأساس لهذا البناء قبل أسابيع بعد أن كان مجرد فكرة لسنوات، وسيحوي هذا البناء مسجداً وكنيسة ومعبداً يهودياً، وفي المنتصف مكان للالتقاء والفعاليات كرمز للتعايش بين هذه الديانات، وسيكلف هذا البناء حوالي 43 مليون يورو.

يقود هذا المشروع ثلاث شخصيات دينية من هذه الديانات الثلاث، الإمام قادر سانشي عن مجموعة المسلمين والقسيس غريغور هوهبرغ عن المسيحيين، ورجل الدين أندرياس ناشاما عن اليهود، وكان هؤلاء الثلاثة على تواصل مع بعضهم البعض من سنوات طويلة وكانوا يتحدثون عن فكرة مكان يجمع أتباع الديانات الثلاث منذ سنوات طويلة، حتى بدأت فكرتهم تلقى الدعم والمساندة، لترى النور مؤخراً.

ويشكل اختيار مدينة برلين والموقع لهذا البناء رمزاً للجميع من عدة جوانب، فهو من ناحية يقع في منتصف برلين القديمة، وهو نفس موقع كنيسة “بيتريكيرشي”، التي يعود تاريخ بناؤها لأكثر من 700 عام ثم تضررت كثيراً من القصف أثناء الحرب العالمية الثانية ثم تم هدمها من قبل الحكومة الألمانية الشيوعية عام 1964.

من جانب أخر، فإن برلين يوجد بها جالية مسلمة كبيرة، وهذا ما يشكل أهمية للمسلمين في المجموعة التي تبني هذا البناء، كما يشكل أهمية لليهود في هذه المجموعة الذين يريدون التقارب أكثر مع المسلمين.

رفض.. ومساندة

من المتوقع أن يلقى مثل هذا المشروع رفض من الكثيرين، حيث لا يتقبل الكثير من أتباع هذه الديانات فكرة التقارب الديني بهذا الشكل من بعضهم البعض، لكن المشروع حتى الآن حظي بالكثير من الدعم من عدة جهات، أبرزها من الحكومة الألمانية التي ساهمت أيضاً بتمويل هذا المشروع، كما دعم المشروع بعض السياسيين الألمان البارزين، وبعض الشخصيات الدولية التي حضرت احتفالية وضع حجر الأساس.