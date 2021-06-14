دوليات

حرائق غابات في سيبيريا تلتهم مئات الكيلومترات

منذ 49 دقيقة
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بذلت فرق الطوارئ الروسية جهودا مضنية لإخماد حرائق غابات على مساحة تتجاوز 550 كيلومترا معظمها في سيبيريا والشرق الأقصى للبلاد.

وقالت هيئة مكافحة حرائق الغابات التابعة للحكومة الروسية إن أكبر حريق وقع في أقصى شمال شرق جمهورية ساخا (ياقوتيا)، حيث التهمت النيران 74 ألف فدان.

وأضافت الهيئة أن الحرائق في محيط مدينة إيركوتسك في سيبيريا تغطي نحو 49500 فدان. ولم ترد تقارير فورية عن وقوع وفيات أو أضرار مادية في المناطق قليلة السكان.

ومنيت روسيا في السنوات الأخيرة بشكل خاص بحرائق غابات واسعة النطاق، يلقي الخبراء باللائمة فيها على فصول الصيف التي أصبحت جافة بشكل استثنائي، إضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة.

وقالت هيئة مكافحة حرائق الغابات التابعة للحكومة الروسية إن أكبر حريق وقع في أقصى شمال شرق جمهورية ساخا (ياقوتيا)، حيث التهمت النيران 74 ألف فدان.

وأضافت الهيئة أن الحرائق في محيط مدينة إيركوتسك في سيبيريا تغطي نحو 49500 فدان. ولم ترد تقارير فورية عن وقوع وفيات أو أضرار مادية في المناطق قليلة السكان.

ومنيت روسيا في السنوات الأخيرة بشكل خاص بحرائق غابات واسعة النطاق، يلقي الخبراء باللائمة فيها على فصول الصيف التي أصبحت جافة بشكل استثنائي، إضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة.

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