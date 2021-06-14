فيديو.. صاعقة رعدية تشعل النيران في جبل “عفر” السعودي

أدت صاعقة رعدية ضربت جبل عفر في السعودية إلى اشتعال النيران في أجزاء من الجبل، حسب ما رصده مقطع فيديو.

وقال موقع “سبق” السعودي إن الجبل الواقع بين مركزي يلملم وجدم بمدينة الليث شهد اشتعال النيران في أجزاء منه بعد صاعقة رعدية ضربت قمته قبل نحو يومين.

وبحسب سكان المنطقة، فإن النيران ظلت مشتعلة لفترة طويلة، دون أن يتمكن أحد من الوصول إلى الموقع بسبب التضاريس الصعبة.

وأبدى الأهالي تخوفهم الشديد من انتشار الحريق في أجزاء واسعة من الجبل بفعل قوة الرياح، لافتين إلى أن كثرة العشب والأشجار بالجبل ساعدت في انتشار الحريق.

وفي وقت سابق، أصدر المركز الوطني السعودي للأرصاد تنبيهات بشأن بعض المناطق، التي ستشهد رياحا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية.

وقال موقع “سبق” السعودي إن الجبل الواقع بين مركزي يلملم وجدم بمدينة الليث شهد اشتعال النيران في أجزاء منه بعد صاعقة رعدية ضربت قمته قبل نحو يومين.

وبحسب سكان المنطقة، فإن النيران ظلت مشتعلة لفترة طويلة، دون أن يتمكن أحد من الوصول إلى الموقع بسبب التضاريس الصعبة.

وأبدى الأهالي تخوفهم الشديد من انتشار الحريق في أجزاء واسعة من الجبل بفعل قوة الرياح، لافتين إلى أن كثرة العشب والأشجار بالجبل ساعدت في انتشار الحريق.

وفي وقت سابق، أصدر المركز الوطني السعودي للأرصاد تنبيهات بشأن بعض المناطق، التي ستشهد رياحا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية.