المناور: تصريح محافظ المركزي بشأن تقلب أسعار النفط يؤثر سلبا على المصدر الرئيس للدخل

15 يونيو 2021 | | اعتبر النائب أسامة المناور ان تصريحات محافظ البنك المركزي د. محمد الهاشل بشأن تقلب أسعار النفط في المرحلة المقبلة تؤثر بشكل مباشر على المصدر الرئيس للدخل باعتباره يمثل تحذيرا غير مباشر للبنوك من تمويل القطاع النفطي.

وأوضح المناور في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أن تصريح محافظ البنك المركزي كان صادما ومفاجئ حيث تكلم عن وجود تغيرات مناخية قد تؤثر على الطلب العالمي للنفط، وهذا كلام صحيح، لكنه بطريقة غير مباشرة يؤثر على تمويل القطاع النفطي ومشاريعه المستقبلية.

وأكد على أن تأثير هذا التصريح سيكون سلبي جدا على القطاع النفطي المصدر الرئيس للدخل مطالبا وزير المالية باتخاذ إجراء فوري ومباشر لمواجهة تصريحات محافظ المركزي ومحاولة وقف تبعاتها.

واعتبر المناور أن “محافظ البنك المركزي لم يقم بدوره في قضايا غسيل الأموال، ثم يصرح بما يضرب معطيات القطاع النفطي، ويؤثر على جذب الاستثمارات الداخلية والخارجية في هذا القطاع”.

وأعرب المناور عن تحفظه الشخصي على اقتراض شركات القطاع النفطي من بعض البنوك، كاشفا عن عزمه التقدم باقتراح يقضي بعدم منع الدولة من تمويل مثل هذه الاستثمارات، واعتماد استراتيجة الاستثمارات الخارجي على المدى الطويل أو غير ذلك. (إع)