نهاية أطول حروب أميركا في الخارج.. وطالبان تراقب الوضع

أخلت القوات الأميركية وتلك التابعة لحلف شمال الأطلسي، الجمعة، واحدة من أكبر القواعد العسكرية في أفغانستان في إطار اتفاق السلام مع طالبان.

وقال مسؤول أمني كبير طلب عدم نشر اسمه “جميع الجنود الأميركيين وأفراد قوات حلف شمال الأطلسي غادروا قاعدة باغرام الجوية”.

وينهي إغلاق قاعدة باغرام الجوية، التي تبعد 40 ميلا إلى الشمال من كابل، الوجود العسكري الأميركي في أهم قاعدة جوية في أفغانستان.

وكانت القاعدة تستخدم بشكل متكرر لشن ضربات جوية على حركة طالبان وغيرها من الجماعات المتشددة في الحرب الأفغانية المستمرة منذ 20 عاما، حيث سيتم تسليم القاعدة إلى وزارة الدفاع الأفغانية.

وفي وقت سابق، خلصت أجهزة الاستخبارات الأميركية إلى أن حكومة أفغانستان “قد تنهار بعد 6 أشهر من اكتمال الانسحاب العسكري الأميركي من البلاد”، وفقما نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن مسؤولين مطلعين على التقييم الجديد.

وراجعت وكالات الاستخبارات الأميركية تقديراتها السابقة الأكثر تفاؤلا، مع اجتياح حركة طالبان مناطق في شمالي أفغانستان وسيطرتها على عشرات المناطق والمدن الرئيسية المحيطة بها.

وقال مسؤول أمني كبير طلب عدم نشر اسمه “جميع الجنود الأميركيين وأفراد قوات حلف شمال الأطلسي غادروا قاعدة باغرام الجوية”.

وينهي إغلاق قاعدة باغرام الجوية، التي تبعد 40 ميلا إلى الشمال من كابل، الوجود العسكري الأميركي في أهم قاعدة جوية في أفغانستان.

وكانت القاعدة تستخدم بشكل متكرر لشن ضربات جوية على حركة طالبان وغيرها من الجماعات المتشددة في الحرب الأفغانية المستمرة منذ 20 عاما، حيث سيتم تسليم القاعدة إلى وزارة الدفاع الأفغانية.

وفي وقت سابق، خلصت أجهزة الاستخبارات الأميركية إلى أن حكومة أفغانستان “قد تنهار بعد 6 أشهر من اكتمال الانسحاب العسكري الأميركي من البلاد”، وفقما نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن مسؤولين مطلعين على التقييم الجديد.

وراجعت وكالات الاستخبارات الأميركية تقديراتها السابقة الأكثر تفاؤلا، مع اجتياح حركة طالبان مناطق في شمالي أفغانستان وسيطرتها على عشرات المناطق والمدن الرئيسية المحيطة بها.