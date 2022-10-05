أميركيان ودنماركي يفوزون بجائزة نوبل في الكيمياء 

(كونا) – قررت الاكاديمية الملكية السويدية للعلوم في ستوكهولم اليوم الاربعاء منح جائزة نوبل في الكيمياء لعام 2022 الى امريكيين اثنين ودنماركي.

واعلنت الأكاديمية في بيان ان الباحثة كارولين بيرتوزي من جامعة ستانفورد الامريكية وباري شاربلس الاستاذ في مركز (ستربس) الامريكي لابحاث الطب الحيوي ومورتن ميلدال من جامعة كوبنهاغن الدنماركية حصلوا على الجائزة “لتطوير كيمياء النقر والكيمياء المتعامدة الحيوية” بالتساوي.

واوضحت ان شاربلس وميلدال وضعا الأساس لشكل وظيفي من الكيمياء حيث تترابط وحدات البناء الجزيئية معا بسرعة وكفاءة.

وقالت إن بيرتوزي نقلت “كيمياء النقرية” وهو فرع من علم الكيمياء إلى بعد جديد وبدأت في استخدامها في الكائنات الحية.

وبحسب البيان فان الاستاذ باري شاربلس قد حصل سابقا على جائزة نوبل في الكيمياء.

وستوزع جائزة نوبل التي تبلغ قيمتها نحو 10 ملايين دولار بالتساوي بين الفائزين الثلاثة.