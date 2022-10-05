اقتصاد

البيت الأبيض: «أوبك+» تنحاز إلى روسيا

منذ 30 دقيقة
0 0 أقل من دقيقة

أفاد بيان صادر عن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأميركي جو بايدن «يشعر بخيبة أمل من قرار أوبك+» والقاضي بخفض إنتاجه النفطي بشكل كبير.
وذكر البيت الأبيض أن «من الواضح أن أوبك+ تنحاز لروسيا».
وجاء في البيان الذي وقعه مستشار الأمن القومي جايك سوليفان وكبير المستشارين الاقتصاديين بريان ديس إن خفض الانتاج سيضر بالدول التي تعاني أصلا من ارتفاع الأسعار بينما يتعامل الاقتصاد العالمي مع استمرار التأثير السلبي للهجوم الروسي على أوكرانيا.
وتابع البيان أن بايدن سيأمر بخفض احتياطي النفط الأميركي الاستراتيجي، ومن المقرر طرح 10 ملايين برميل في السوق الشهر المقبل في محاولة للحد من ارتفاع الأسعار.

منذ 30 دقيقة
0 0 أقل من دقيقة
صورة studiopress

studiopress

مقالات ذات صلة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 16.8 نقطة

منذ 3 أسابيع

ارتفاع أسعار النفط مع ترقب بيانات المخزونات الأميركية

منذ أسبوعين

رئيس الوزراء: الكويت ستوفر سبل الدعم والتسهيل للمستثمرين

منذ أسبوعين

أسعار الذهب ترتفع إلى 1718 دولاراً للأونصة بنهاية تداولات الأسبوع الماضي

منذ 3 أسابيع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى