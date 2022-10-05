البيت الأبيض: «أوبك+» تنحاز إلى روسيا

أفاد بيان صادر عن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأميركي جو بايدن «يشعر بخيبة أمل من قرار أوبك+» والقاضي بخفض إنتاجه النفطي بشكل كبير.

وذكر البيت الأبيض أن «من الواضح أن أوبك+ تنحاز لروسيا».

وجاء في البيان الذي وقعه مستشار الأمن القومي جايك سوليفان وكبير المستشارين الاقتصاديين بريان ديس إن خفض الانتاج سيضر بالدول التي تعاني أصلا من ارتفاع الأسعار بينما يتعامل الاقتصاد العالمي مع استمرار التأثير السلبي للهجوم الروسي على أوكرانيا.

وتابع البيان أن بايدن سيأمر بخفض احتياطي النفط الأميركي الاستراتيجي، ومن المقرر طرح 10 ملايين برميل في السوق الشهر المقبل في محاولة للحد من ارتفاع الأسعار.