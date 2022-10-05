الجامعة العربية تتصريحات رئيسة وزراء بريطانيا حول نقل سفارة بلادها للقدس

(كونا) – أكد الامين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط رفض التصريحات التي أدلت بها رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس مؤخرا حول نقل سفارة بلادها إلى القدس.

وقالت الجامعة العربية بيان اليوم الأربعاء إن ذلك جاء خلال كلمة وجهها أبو الغيط إلى مؤتمر حزب المحافظين البريطاني أمس عبر الفيديو.

وشدد أبو الغيط على رفض الجامعة العربية أي اجراءات أحادية تمثل خرقا للقانون الدولي ولوضعية القدس التاريخية والقانونية.

وأكد ضرورة التمسك بحل الدولتين كصيغة متفق عليها للتسوية النهائية بين الفلسطينيين والاسرائيليين والامتناع عن أي اجراءات غير قانونية من شأنها تهديد امكانية تطبيق هذه الصيغة على الأرض في المستقبل.

ودعا الحكومة البريطانية الى اتباع سياسات عملية وسلمية ذات معنى تقود إلى انهاء الاحتلال الاسرائيلي واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967.