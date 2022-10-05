«النزاهة الوطنية»: أمة 2022 تمت بدرجة عالية من النزاهة والشفافية

(كونا) – قالت جمعية النزاهة الوطنية إن عملية الاقتراع لانتخابات مجلس الأمة 2022 في جميع اللجان وعمليات الفرز وإعلان النتائج تمت بدرجة عالية من النزاهة والشفافية موصية بضرورة استعجال إنشاء هيئة عليا للانتخابات معنية بتنظيم العملية الانتخابية بشكل كامل.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لرئيس مجلس إدارة النزاهة الوطنية محمد العتيبي اليوم الأربعاء للاعلان عن تقرير الجمعية بعد مشاركتها في مراقبة الانتخابات بناء على موافقة مجلس الوزراء.

وقال العتيبي إن الانتخابات شهدت نسب مشاركة عالية جداً من الناخبين في جميع الدوائر الانتخابية لاسيما مع صدور مرسوم ضرورة بشأن اعتماد التصويت لانتخابات أعضاء مجلس الأمة وفق عنوان السكن المسجل بالبطاقة المدنية ومرسوم ضرورة بشأن إضافة مناطق جديدة إلى الدوائر الانتخابية.

وذكر أن فرق جمعية النزاهة الوطنية انتشرت في جميع الدوائر الانتخابية وتمت زيارة عدد كبير من اللجان الانتخابية والاطلاع على تفاصيل عملية الاقتراع كما حضرت الفرق عمليات فتح الصناديق وبدء الفرز ووضع جداول النتائج.

ولفت العتيبي إلى أن انتخابات أمة 2022 شهدت حرية في التعبير بطرح الأفكار والمواقف والبرامج ولم تسجل دعاوى رأي وكذلك لم تشهد الانتخابات تسجيل أي حالات عنف ولم تشهد نوع من الصدامات.

وأضاف أن جميع المرشحين مارسوا نشاطات حملاتهم الانتخابية على قدر كبير من المساواة وقدمت القنوات التلفزيونية الخاصة والصحف اليومية أداء موضوعيا ومحايدا مشرفا ودورا وطنيا فعالا كما لم تحصل عوائق تحد من قدرة المرشحات النساء على تنظيم الحملات الانتخابية.

وبين أن أجهزة انفاذ القانون تصرفت بطريقة حيادية ومهنية طوال فترة الحملات الانتخابية ودون تمييز منوها بإتاحة التلفزيون الرسمي لدولة الكويت الفرص أمام المرشحين لعرض برنامجهم الانتخابي على الجمهور.