«ديلي ميل»: «XZERO» بالكويت.. المدينة الأكثر قابلية للمشي في العالم

نشرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية تقريراً عن مدينة «XZERO» بالكويت، والتي ستكون المدينة الأكثر قابلية للمشي في العالم.

وأوضحت الصحيفة أنه تم إطلاق خطط المدينة والتي ستكون على شكل زهرة، وتم تصميمها لتقليل وصول السيارة وزيادة المساحة الآمنة للعبور سيرًا على الأقدام.

وستوفر المدينة نمط حياة خالياً من الكربون لـ 100 ألف ساكن، بالتوازن مع الطبيعة، والمنطقة المركزية ستكون محاطة بسلسلة من المحاور، كل منها مخصص للتعليم والترفيه والمرافق الطبية.

يقول المصممون المقيمون في الإمارات العربية المتحدة «URB»، «إن المدينة ستوفر الأمن الغذائي والطاقة مع تعزيز الاقتصاد الدائري الأخضر في وجهة صديقة للبيئة للعيش والعمل والزيارة».

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة «URB» باهراش باقريان، «لم يعد إنشاء مدن مستدامة تتبع أعلى مستويات المعيشة بأقل تأثير على البيئة خيارًا، بل أصبح ضرورة».

ويتمثل قلب هذا المشروع في المناظر الطبيعية المرنة الفريدة، وهي متعددة الوظائف ومصممة لتعزيز الصحة والرفاهية والتنوع البيولوجي.

وأخبرت الشركة المسؤولة عن التصميم الصحيفة بأن التكلفة التقديرية للمشروع تبلغ 15 مليار دولار أمريكي، ويهدفون إلى بدء البناء في عام 2024، ليكتمل بحلول عام 2034.

وسيتم تخصيص أكثر من 65 في المائة من مساحة 16 كيلومترًا مربعًا للمساحات المفتوحة، مثل المناظر الطبيعية المنتجة للزراعة، والمناظر الطبيعية غير المنتجة، والأرصفة القابلة للاختراق التي تسمح بتدفق مياه الأمطار من خلالها، والملاعب الرياضية والساحات.

تم تصميم «XZERO» وتحسينها في التخطيط لتكون المدينة الأكثر قابلية للمشي على وجه الأرض من خلال توفير سلسلة من شبكات المشي المظللة جيدًا.

ترتبط الشبكات بأنماط أخرى من وسائل النقل الخضراء، مثل ركوب الدراجات والعربات الكهربائية، لتوفر للسكان السفر الأكثر أمانًا وراحة ومتعة إلى كل جانب من جوانب المدينة.

توفر المدينة أيضًا 35 كيلومتراً من مسارات الجري وركوب الدراجات المخصصة بالإضافة إلى 9 كيلومترات من مسار الفروسية الذي يتصل بمركز الفروسية.

ومن المقرر تطوير 1600 هكتار في المنطقة الجنوبية من الكويت لتوفير 30 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى 30 ألف وظيفة خضراء.

سيتم إنشاء هذه الوظائف في مختلف المحاور مثل الطبية والسياحة والتكنولوجيا والتعليم والتجزئة والترفيه.

كما سيتم تشغيل جميع المرافق والمنازل بنسبة 100 في المائة من الطاقة المتجددة وستقوم بإعادة تدوير جميع المياه باستخدام أنظمة المياه الذكية.

وستعمل «XZERO» على الترويج للسياحة المستدامة من خلال أصول الضيافة المتنوعة الصديقة للبيئة، بما في ذلك منتجع بيئي من فئة 5 نجوم ونُزُل صديقة للبيئة.