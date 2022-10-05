دوليات

شاحن موحّد بالاتحاد الأوروبي لكل الأجهزة المحمولة.. اعتباراً من 2024

منذ 3 ساعات
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أعطى البرلمان الأوروبي، موافقته النهائية على قرار يفرض على مصنعي الهواتف الذكية وسائر الأجهزة المحمولة تزويد منتجاتهم بنوع شاحن موحد.
وبعد هذا التصويت للنواب الأوروبيين في ستراسبورغ، ستصبح أجهزة الشحن من نوع «USB-C» الشاحن الوحيد للأجهزة الإلكترونية المحمولة المباعة في الاتحاد الأوروبي اعتباراً من خريف العام 2024.
 وأقر أعضاء البرلمان النص بأكثرية ستمئة وصوتين، مقابل 13 صوتاً معارضاً وامتناع ثمانية عن التصويت.
 وسيُفرض هذا الموجب الجديد على الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية وأجهزة القراءة الإلكترونية والخوذ والكاميرات الرقمية والسماعات اللاسلكية وأجهزة لعب الفيديو المحمولة وأجهزة «جي بي اس» ولوحات المفاتيح وفئران الكمبيوتر، إضافة إلى أجهزة المساعدة المنزلية المحمولة، بصرف النظر عن الشركة المصنعة لها.

منذ 3 ساعات
0 1 أقل من دقيقة
صورة studiopress

studiopress

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