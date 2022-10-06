الاتحاد الأوروبي يتبنى رسمياً حزمة العقوبات الثامنة على روسيا

(كونا) – تبنى الاتحاد الأوروبي رسميا اليوم الخميس حزمة عقوباته الثامنة على روسيا بسبب الحرب المتصاعدة في أوكرانيا وضم أراض منها “بشكل غير قانوني”.

وذكر الاتحاد الأوروبي في بيان أن الحزمة تتضمن سلسلة من “الإجراءات الشديدة” التي تهدف إلى تعزيز الضغط على الحكومة والاقتصاد الروسيين وإضعاف القدرات العسكرية لروسيا وجعل الكرملين يدفع ثمن التصعيد الأخير.

وأضاف أن الحزمة الجديدة تدرج في تشريعات الاتحاد الأوروبي أسسا لوضع سقف للأسعار يتعلق بالنقل البحري للنفط الروسي لدول من خارج الاتحاد الأوروبي وفرض مزيد من القيود على النقل البحري للنفط الخام والمنتجات البترولية لتلك الدول.

ومن شأن العقوبات الجديدة أن تحظر توفير النقل البحري أو تقديم المساعدة التقنية أو خدمات السمسرة أو التمويل أو المساعدة المالية المتعلقة بالنقل البحري للنفط الروسي إلى دول أخرى (اعتبارا من ديسمبر 2022) أو المنتجات البترولية (اعتبارا من فبراير 2023).

كما سيتم تطبيق الحظر الجديد على سفن الاتحاد الأوروبي الناقلة لمثل هذه المنتجات إلى دول من خارجه اعتبارا من التاريخ الذي سيقرر فيه مجلس الاتحاد الأوروبي بالإجماع تطبيق الحد الأقصى لأسعار النفط الروسي.

واكد البيان أن وضع سقف الأسعار سيحد بشكل كبير من إيرادات روسيا من النفط بعد أن أدت حربها “غير القانونية” على أوكرانيا إلى تضخم أسعار الطاقة العالمية بالإضافة الى أنه سيعمل على استقرار أسعارها.

كما شملت العقوبات فرض المزيد من القيود على الواردات على لب الخشب والورق والتبغ والبلاستيك ومستحضرات التجميل بالإضافة إلى المواد المستخدمة في صناعة المجوهرات مثل الأحجار والمعادن الثمينة والتي تحقق إيرادات كبيرة لروسيا.

وتشمل العقوبات أيضا الأفراد والكيانات الذين لعبوا دورا في تنظيم “استفتاءات غير قانونية” في الأراضي الأوكرانية ومنع مواطني الاتحاد الأوروبي من تولي أي منصب في الهيئات الإدارية لعدد من الهيئات الروسية.