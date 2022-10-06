«الصحة»: لا حالات «كوليرا» في الكويت والوضع مطمئن

أكد مدير إدارة الصحة العامة في وزارة الصحة، د. محمد السعيدان، أنه لم يتم رصد أي حالة كوليرا في الكويت.

وذكر السعيدان أنه لا يوجد أي خطر على الكويت في الوقت الحالي من مرض الكوليرا، وفقاً لـ«الجريدة».

وقال: «إننا نتابع الوضع في دول الجوار والمنطقة»، لافتاً إلى أن مرض الكوليرا مرتبط بشكل مباشر بسلامة المياه وشبكات معالجة المياه، ولله الحمد فإن شبكات المياه في الكويت آمنة.

وأشار إلى أن مياه الشرب في الكويت آمنة، وتتم معالجتها ومتابعتها وفحصها بشكل سليم ومستمر، ومن خلال أكثر من جهة من جهات الدولة.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية، حذّرت قبل أيام من أن معدلات تفشي مرض الكوليرا تشهد زيادة مقلقة عالمياً بعد سنوات من الانخفاض.

وأكدت المنظمة أن الأشهر الـ 9 من العام الحالي وحده شهدت إبلاغ 26 دولة عن تفشّي الكوليرا، مقارنة مع أقل من 20 دولة في المتوسط بين عامي 2017 و2021.