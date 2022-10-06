دوليات

القيادة المركزية الأمريكية: مقتل قيادي داعشي بغارة في سوريا 

منذ 3 ساعات
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(كونا) – أعلنت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» اليوم الخميس مقتل قيادي في ما يسمى بتنظيم «داعش» في غارة نفذتها مروحية قرب مدينة القامشلي شمال شرق سوريا.
وقال القيادة المركزية في بيان إن المستهدف في الغارة الأمريكية التي جرى شنها الليلة الماضية يدعى راكان وحيد الشمري موضحا أنه مسؤول في داعش معروف بتسهيل تهريب الأسلحة والمقاتلين لدعم عمليات التنظيم.
وأضاف أن أحد معاوني الشمري أصيب في الغارة كما اعتقلت القوات الأمريكية شخصين آخرين من معاونيه.
وأفاد البيان أن الغارة لم ينجم عنها مقتل أو إصابة أي فرد من القوات الأمريكية أو أي من المدنيين ولم تكن هناك خسائر أو أضرار بالمعدات الأمريكية.

منذ 3 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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